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根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，勒布朗·詹姆斯（LeBron James）確定將於2026-27賽季繼續征戰NBA。出於對洛杉磯湖人隊自由市場運作的考量與尊重，詹姆斯選擇在自由市場開啟前正式告知球隊他將離隊，以方便湖人及早進行後續操作。目前金州勇士將投入招募工作，希望能延攬「詹皇」加入，而球隊後續是否會爭取「AD」戴維斯（Anthony Davis）加盟，則取決於詹姆斯是否願意做出加入球隊的承諾。外界高度關注金州勇士隊是否會藉此機會，同時網羅詹姆斯與戴維斯共組超級四巨頭。然而，ESPN記者拉蒙娜謝爾本（Ramona Shelburne）透露，勇士隊的策略是必須先得到詹姆斯加盟的「承諾」，才會進一步去探索交易戴維斯的可能性。由於目前勇士尚未明確掌握詹姆斯的下一步計畫，且克里夫蘭騎士隊、邁阿密熱火隊皆被視為潛在下家，甚至明尼蘇達灰狼隊也對他有意。在尚未確定詹姆斯動向的情況下，勇士目前釋放出的訊號是，戴維斯暫時不在他們的計畫之中。為了全力追求詹姆斯，勇士隊已開始在薪資空間上採取實質行動。查拉尼亞更新了自由市場動態指出，勇士球員格林（Draymond Green）已跳出價值2770萬美元的球員選項，藉此為球隊騰出追求詹姆斯的薪資空間。查拉尼亞也在節目中補充說明，如果勇士最終未能順利得到詹姆斯與戴維斯，格林理論上仍能以1年2700萬美元的合約重返球隊。根據NBA記者西格爾（Brett Siegel）的報導，聯盟消息人士透露，包含柯瑞（Stephen Curry）與格林在內的勇士核心，都將直接參與自由市場招募詹姆斯的過程。內部消息指出，勇士球團對於招攬詹姆斯充滿信心。回顧2016年，柯瑞、格林以及安德烈伊古達拉（Andre Iguodala）與克雷湯普森（Klay Thompson），皆在當年成功招募杜蘭特（Kevin Durant）的過程中發揮了至關重要的作用，勇士期盼這次能複製當年的成功經驗。