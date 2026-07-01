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台股今（1日）日開盤強勢走高，一度大漲逾千點，不過盤中高檔震盪。記憶體族群受中國存儲晶片龍頭兆易創新釋出風險警示影響，加上市場對DRAM與NAND Flash後市需求疑慮浮現，盤中賣壓湧現，南亞科、華邦電領跌，族群全面走弱。台股加權指數今日開盤上漲108.79點，報46,234.7點，盤中最高一度大漲1,167.19點至47,293.10點。至上午10時36分，指數暫報46,979.81點，上漲853.9點，漲幅約1.85%，維持高檔震盪格局。市場原先仍看好AI應用帶動記憶體供需吃緊，支撐漲價循環延續。不過，中國存儲晶片龍頭兆易創新於6月30日晚間主動發布風險提示，指出目前產品價格已處於歷史高位，股價亦存在估值過高風險，並列出五大風險，包括股價短期回落、估值風險、產業周期波動、公司經營及研發風險等。兆易創新坦言，記憶體產業具明顯周期性，近期利基型儲存產品價格上漲，主要受AI需求帶動主流市場供應緊張影響，但目前價格已處高點，已對消費、工業、網通及車用等下游需求形成抑制，未來隨產能回升，價格恐出現回落。該公司在前一交易日創下歷史天量，並累計上半年漲幅高達300%，此次主動「降溫」訊號被市場解讀為產業高檔警訊。受消息影響，國際記憶體類股同步走弱，韓股三星電子下跌逾5%，SK海力士跌逾4%；美股存儲概念夜盤亦走低，SanDisk跌逾3%，美光科技下跌逾1%，反映市場對記憶體高檔風險轉趨保守。利空傳導至台股記憶體族群，盤中全面走跌，成為拖累盤面主因。南亞科（2408）盤中最低跌至412元，跌幅逼近9%；華邦電（2344）失守200元關卡，一度跌至188元，跌幅達9.3%；力積電（6770）盤中下跌逾5%，族群賣壓明顯。其他指標股亦全面走低，旺宏（2337）盤中跌逾8%，晶豪科（3006）跌逾5%，凌航（3135）、創見（2451）均跌逾5%。群聯（8299）、力積電（6770）、十銓（4967）、廣穎（4973）等個股亦出現半根以上跌幅，記憶體族群幾乎全面翻黑，僅少數個股跌幅相對收斂。