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在野近期研議5項公投提案，盼能與年底九合一大選併辦，國民黨主推反廢死、鞭刑入法、重啟核電等案；民眾黨則提出交通罰鍰收入全數投入交通建設、移轉投票。而鞭刑公投定於7月3日院會排入議程，將成藍營推動的公投主軸。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，藍白立委大可直接修法，不需捨近求遠。黃暐瀚表示，「選舉、罷免、創制、複決」是憲法賦予的直接民權，民眾可以用選票，決定誰當選（選舉）？決定誰離開（罷免）？創新法與決定重大政策（公投）！以及認證國會通過的決議（罷免總統複決、修憲公民複決）！針對國民黨立委提出的鞭刑公投，黃暐瀚認為有2個關注點，首先是國內意見分歧，反對者並不少，民眾黨也還在慎重考慮，白營若不支持，此公投無法送出立院；其次則為，想讓「鞭刑入法」並不需要透過公投，立委直接修法即可。「可以在立院直接達成的事，卻繞出來詢問公民意見？」黃暐瀚強調，如果真的認為「亂世用重典」，那佔有立院多數的藍白立委，直接修法即可，不需捨近求遠。