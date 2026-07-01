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在日前的世界盃32強淘汰賽，日本不敵巴西後，引發「炎上」爭議的21歲日本國腳前鋒塩貝健人（Kento Shiogai）接受媒體採訪，明確表示不會撤回先前對巴西隊的評論。儘管社群媒體湧入大量巴西球迷的批評，且賽後遭到對手挑釁，這位年輕小將依然展現出強大的心理素質，誓言要在4年後的世界盃賽場上討回顏面。回顧事件起因，效力於狼堡（VfL Wolfsburg）的塩貝健人在對陣巴西賽前受訪時表示：「巴西隊以前是很強，但現在怎麼樣就不好說了。」談及巴西球星內馬爾（Neymar）時，他更直言：「那不是以前的內馬爾嗎？現在應該沒問題，日本現在也有很多非常優秀的中後衛。」這番言論被部分媒體省略了「我覺得巴西依然很強」的前提，隨後被巴西媒體轉載，引發巴西隊長馬金尼奧斯（Marquinhos）反擊批評其態度「傲慢」。雖然塩貝健人在此役並未獲派上場，但賽後巴西前鋒庫尼亞（Matheus Cunha）特地朝他伸出5根手指，炫耀巴西曾5度奪得世界盃冠軍；後衛加布里埃爾（Gabriel Magalhaes）也靠在他耳邊說了些話。對此，塩貝健人表示自己聽不懂對方說的英文，並坦言：「畢竟是我們輸了，外界有什麼聲音都是大家的自由。事到如今，我也沒有想要撤回那些發言。我不想就這樣結束，我只是把想到的東西誠實說出來而已。」他也反省表示，日後發言會更加注意外界的解讀方式。經歷這1個月的高強度洗禮，首次入選國家隊就站上世界最高舞台的塩貝健人深刻體會到世界盃的強大影響力。他表示：「在這個年紀能有這種經驗並不尋常，我絕對必須把這轉化為對日本隊有益的動力。這筆帳一定要還，既然在世界盃嚐到這種不甘心，就只能在4年後的世界盃上討回來。」