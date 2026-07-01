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台北市內湖區繼20年前納莉風災之後發生嚴重積淹水，受災戶達332戶，對此台北市長蔣萬安日前前往視察卻將慰問金發放給4樓住戶挨轟，區公所證實追回。民進黨台北市長參選人沈伯洋今（1）日受訪表示，救災程序有一定的SOP，市民不想要一個被保護很好的市長，而是要保護市民的市長。沈伯洋指出，救災程序有一定的SOP，例如市府前期提供消毒工具可以同時造冊，就不會發生發錯慰問金的事件。怪罪人民沒有清疏側溝、沒有講清楚是不是受災戶，都讓市民和第一線公務人員承受更多壓力和指責，大家不想要一個被保護很好、只讓基層背鍋的市長，而是要保護市民的市長。媒體追問市府昨與居民召開協調會，但民眾認為與會者層級不足，無法針對問題做出具體承諾，引發現場不滿情緒。沈伯洋強調，北市府沒有設立好SOP才導致後續接二連三的疏失，一方面將責任怪罪給市民，又將基層公務人員推到最前線導致現場發生爭執「弱弱相殘」。