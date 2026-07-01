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▲高市府農業局拜會駐馬來西亞台北經濟文化辦事處，攜手推廣高雄農村旅遊品牌，共同拓展東南亞觀光市場。（圖／高市府農業局提供）

▲高雄農遊展區吸引眾多馬來西亞旅遊業者駐足交流，深入了解農村小旅行、特色伴手禮及體驗遊程，現場洽談氣氛熱絡。（圖／高市府農業局提供）

▲高市府農業局於檳城Roadshow活動設置「高雄農遊」展攤，吸引眾多當地民眾駐足參觀。（圖／高市府農業局提供）

為積極拓展東南亞觀光市場，推廣高雄農村旅遊，高雄市政府農業局於 6月23日至28日赴馬來西亞吉隆坡及檳城，展開為期6天的「高雄農村旅遊」推廣活動。此行不僅先在吉隆坡針對馬國旅遊業者盛大舉辦「高雄農遊推廣會」，而後於檳城辦理Roadshow向馬來西亞民眾介紹高雄農村旅遊特色與社區特色產品，更拜會當地航空、旅遊及觀光業者，全力展示高雄兼具「生態、人文、食農」的農村亮點與六級產業化成果。農業局表示，馬來西亞為東南亞重要旅遊市場，近年來更積極推動農村觀光、食農教育及發展永續旅遊，與高雄推動休閒農業及農村體驗的理念高度契合。為了實質帶動國際旅客來高雄旅遊，此行緊密拜會了亞洲航空（AirAsia）、馬來西亞女性旅遊導遊協會（MWTGA）、馬來西亞華人旅遊業公會（MCTA）和檳城環球旅遊機構（PGT）等單位進行交流，探討農村旅遊產品包裝、國際旅客來台體驗農村遊程及馬來西亞業者踩線考察等未來合作方向。本次推廣活動以「高雄農遊」為核心主題，向馬來西亞旅遊業者與大馬當地民眾介紹高雄兼具自然生態、人文特色與農業體驗的特色遊程，包括永安新港社區生態永續漁業體驗、旗山糖廠社區香蕉全利用循環經濟示範場域、杉林日光小林社區原民文化體驗、六龜新發社區原生山茶產業等深度體驗內容。透過採果體驗、農村餐桌、食農教育課程及手作DIY活動，展現高雄農村多元且深具特色的觀光魅力。除了豐富吸睛的體驗遊程，現場展示多項精選高雄在地特色伴手禮也成為瞩目焦點，包括六龜新發社區原生山茶系列產品、旗山糖廠社區香蕉花檸檬掛耳式咖啡、蕉桂烏龍茶、金旗山城ESG永續禮盒、旗山圓富社區見糠鳳梨酥，以及結合高雄在地農產開發的百香乳酪鳳梨酥與原生紅茶金柑費南雪等商品，充分展現高雄農村再生及農業六級產業化成果。值得一提的是，今年1月曾受邀前往高雄農村社區踩線的馬來西亞旅遊業者，也特地前來推介會現場與農業局團隊相聚，並主動邀請多位當地新合作夥伴共同參與。現場多家業者也對高雄農村小旅行展現高度興趣，認為兼具自然景觀、文化體驗與食農色，深具東南亞市場吸引力，並表達規劃踩線及送客來高雄旅遊的合作意願。知名旅遊YouTuber西西歪（CCY）也到場參觀農業局展區了解高雄農村旅遊及特色農產，對「高雄一日農夫體驗趣」所推出的農村體驗遊程深感興趣。農業局指出，近年高雄積極推動農業轉型級，結合生產、加工及服務三大面向，透過農產品品牌化、產業加值化及農村旅遊整合發展，打造兼具經濟效益與永續價值的農業新模式。其中六龜原生山茶、旗山香蕉全利用循環產品及各農村社區特色商品，不僅展現高雄農業創新實力，也體現環境永續與農村再生的發展果。農業局局長姚志旺表示，高雄擁有豐富且多樣化的農業資源，從熱帶水果、特色山茶產業到農村旅遊，都具有相當優異的國際發展潛力。馬來西亞不僅是高雄重要的新南向合作夥伴，更是推廣農業觀光的重要市場。期盼透過此次交流推廣活動，深化雙方產業合作關係，拓展觀光合作機會，吸引更多國際旅客走進高雄農村，親身體驗高雄獨特的農業文化、山海景觀與在地風情，共同開創農業與觀光雙贏的新契機。