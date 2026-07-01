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台美首度攜手辦「無人機論壇」 盧秀燕：打造下一座護國神山

藍營2400億再加碼500億！盧秀燕：讓無人機看得遠、看得清、走得穩

台中市長盧秀燕今（1）日出席「2026台灣驗光人員年會暨國際視光研討會」受訪時，再度聚焦無人機產業發展，強調台美即將共同舉辦無人機論壇，是雙方首次攜手推動相關產業交流，目標是打造台灣下一座「護國神山」；面對自家立委賴士葆的說法，她也強調，相關方向都是希望讓台灣不只建立無人機產業，更要掌握世界最尖端技術與製造能力。盧秀燕表示，明日台中市政府將與美國在台協會（AIT）共同舉辦無人機論壇，這是台美雙方首次針對無人機產業舉辦相關交流活動，因此受到外界高度關注。她強調，透過此次論壇，也能展現台美雙方在無人機及無人載具領域深化合作的成果。盧秀燕指出，全球目前正面臨無人機與無人載具需求快速成長的新趨勢，台美雙方也看到這項產業的重要性，經過一段時間討論與籌備後，決定共同推動論壇，希望透過合作機會，攜手為台灣打造下一座的護國神山產業。針對立法院國民黨團主推2400億元無人載具條例，以及立委賴士葆提出額外增加500億元高端無人機預算的構想，盧秀燕透露，日前與國民黨立委討論無人機產業發展時，確實有交換相關意見。她表示，賴士葆提出的方向，是希望透過新增預算，引導全球最先進的無人機技術進入台灣，並促成技術移轉，讓台灣產業鏈不只是製造產品，而是能站上世界頂尖位置。盧秀燕以台積電為例指出，台灣之所以能在半導體領域保持領先，是因為掌握全球最尖端技術，因此無人機產業也應朝同樣方向發展。她強調，台灣不只是要發展無人機產業，更要做到「永遠hold住這個市場、永遠hold住這個技術、也永遠hold住它的製造能力」，讓無人機成為下一個具國際影響力的關鍵產業。對於2400億元條例與額外500億元預算如何整合，盧秀燕表示，目前仍需由立法院進一步討論，包括國民黨團內部意見與相關審查程序，都需要凝聚共識。她強調，立法院在審查過程中，應思考如何讓台灣無人機與無人載具產業真正發展壯大。盧秀燕並引用驗光產業理念表示，希望台灣未來在無人機產業發展上能「看得遠、看得清、走得穩」，朝打造下一座護國神山目標前進。