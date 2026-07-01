我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委陳菁徽昨日揭露，勞動部今年度預算截至5月底已執行1076億元，勞動部委外標案得標廠商是兒少性剝削前科犯，近10年內該廠商拿到政府標案近6千萬元。對此，國民黨立院黨團今（1）日召開記者會，要求勞動部，一、全面公開所有相關採購案的評選資料與決標資訊。二、針對重複得標、特定廠商高度集中的採購案，啟動跨部會專案清查。三、全面改革勞動部採購制度。書記長林沛祥表示，一個口口聲聲說預算不夠、資源不足、什麼都缺的部會，結果一翻開採購資料，卻讓大家看到另一個版本的勞動部。原來，政府不是沒錢，而是花錢的時候，特別大方；花到哪裡去，卻又特別說不清楚。人民最不能接受的，不是政府花錢，而是嘴上喊窮，手底下卻花錢花得既大方，又不乾淨。林沛祥指出，今天社會最大的疑問，不是「有沒有依法採購」，而是三個再簡單不過的問題，第一，為什麼又是這幾家得標？第二，為什麼這些廠商爭議這麼多，還是非他不可？第三，到底是市場上只有這幾家公司會做？還是有人早就把答案寫好了？如果每一次標案，繞來繞去都是熟面孔；每一次決標，都讓外界忍不住懷疑「怎麼又是他」，那人民質疑的，就不只是程序，而是整個採購制度是不是已經失去了公平競爭的精神。林沛祥提醒勞動部，任何採購案只要反覆集中於少數廠商，而且外界持續質疑評選、公平性及必要性，行政機關就有責任把資料完整攤在陽光下。如果一切都沒有問題，那就把所有資料公開，接受全民檢驗。如果真的有問題，就依法究責、依法追償。而不是等媒體揭露、等立法院追問、等檢調介入，才開始亡羊補牢。林沛祥強調，政府花的每一塊錢，都不是政府自己的錢，那是勞工辛苦工作繳的稅，是全體國人的納稅錢。人民真正要的，不是一份漂亮的新聞稿，也不是一句「依法辦理」。人民要的是公平、公正、透明，更要知道，政府不是替特定廠商服務，而是替全體人民服務。藍委陳菁徽表示，行政院長卓榮泰昨日在參加會計師活動時，又再指責在野黨不審預算，政府已經沒錢花了；政府真的沒錢花了嗎？還是花在錯誤的地方？根據勞動部公開歲出資料顯示，今年1-5月預算執行金額已高達 1,076 億元，狠狠打臉賴清德總統、卓榮泰說政府沒錢花的謊言。陳菁徽指出，深究勞動部歲出資訊，赫然發現採購標案當中，有一筆勞動力發展署365萬元的「就服職訓社群平台維運採購案」，得標廠商是「讚點子數位行銷有限公司」，再進一步分析，這家公司近10年拿到政府部門6千萬元標案。「讚點子數位行銷有限公司」負責人權自強，在2001 年時，其胞兄在網路聊天室誘騙未成年少女出來見面，以迷藥迷昏後侵害，再將過程製成光碟販售，共 7 人受害，最小年僅 3 歲。權自強則協助複製影片及圖檔、製作光碟、架設網站「大貓的催眠驚異大奇航」，並在多個色情網站刊登廣告、販售牟利，最終於 2004 年依違反《兒童及少年性交易防制條例》判刑 1 年、緩刑 3 年定讞。陳菁徽表示，更令人無法接受的是，早在 2023 年，權自強過去曾替哥哥權自立架設網站、販售妨害性自主犯罪影像一事，就已經被揭露。勞動部不但不去停損，重新檢視和權自強的合作關係，研擬未來如何防堵，竟然選擇繼續合作，讓這家公司持續承攬政府標案。這令人懷疑，難道在民進黨政府裡，有人長期包庇他？勞動部難道不查？勞動部好意思一邊推動拒絕職場性騷，一邊卻把社群媒體維運標案，交給曾涉及兒少性剝削重大案件的前科者公司？難道勞動部是看中權自強架設網站賣影片圖像專長嗎？所以才讓他標得「社群維運」嗎？陳菁徽表示，近年來，包括家長、立法委員對於兒少權益非常在意，當年權自立犯下的案件中，被害者最小年僅 3 歲。依照現行《兒童及少年性剝削防制條例》第 38 條，散布、播送兒少性影像，可處一年以上七年以下有期徒刑；若意圖營利，還要加重其刑二分之一。這顯示台灣社會對於兒少安全與兒少影像保護的標準，早已不斷向前推進，社會對兒少保護不斷在進步，勞動部、民進黨進步了嗎？陳菁徽嚴厲指出，這就是民進黨政府面對兒少保護漏洞的態度嗎？當台灣社會對兒少權益、性暴力防治與公共倫理的標準持續提高，勞動部面對曾涉及兒少性剝削重大案件的合作廠商，卻只用一句「目前無法可管」帶過。合法，就不用改變嗎？沒有明文規定，政府就可以毫無作為嗎？行政機關難道不應該拿出比最低法律標準更高的道德標準嗎？陳菁徽說，勞動部標案的問題還不只這一件，包括審計部、立法院早已點出，勞動部就安基金從 111 年到 113 年，連續三年的文宣媒體通路採購案，全由三立、民視、年代等媒體得標。被點名後，勞動部所謂的「改進」，只是把錢從就安基金挪進公務預算，最後得標的，依然是三立。這就是民進黨政府的態度。陳菁徽嚴正要求民進黨政府提出具體解決方案，防堵犯下重大兒少性剝削案件者，以公司負責人、實際受益人、專案主持人或實際履約人員等身分，繼續承攬政府標案。應檢討並修正《政府採購法》及相關子法。針對兒少、校園、社福、教育、兒少影音內容、兒少個資處理等類型標案，明定廠商負責人、實際受益人、專案主持人或實際履約人員，如有兒少性剝削、性侵害、性影像、性交易等特定前科，不得投標或履約。陳菁徽最後強調，現行法制並非完全沒有阻絕工具。真正的問題在於，政府若只停留在拒絕往來廠商制度，卻沒有針對兒少、校園、社福等高敏感標案，事先設計更嚴格的資格條件與契約條款，自然無法有效排除風險廠商。陳菁徽請民進黨政府螺絲拴緊，不要一邊大喊多麼在意兒少，另一手把大筆大筆的標案，給了重大兒少性剝削的性犯罪前科犯。