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19天後病情急轉直下 病毒侵入中樞神經

專家警告：沒傷口不代表沒感染

加拿大58年首例 狂犬病發病後死亡率近百分百

加拿大安大略省去年夏天發現一起罕見慘劇。一名11歲男童當時在睡夢中驚醒，發現一隻蝙蝠停留在臉上，幾乎覆蓋口鼻。他當下立即將蝙蝠拍開，家人檢查後未發現任何咬痕、抓傷或流血，因此未就醫。不料約19天後，男童陸續出現神經系統症狀，最終確診感染狂犬病（Rabies），雖經兩週多積極搶救仍不幸身亡。這起事件不僅成為安大略省自1967年以來首起本土人類狂犬病病例，也讓醫界再次示警，與蝙蝠接觸即使沒有可見傷口，仍可能暴露於致命病毒風險。根據每日郵報等外媒報導，《加拿大醫學協會期刊》（Canadian Medical Association Journal）刊登一起病例報告，男童當時正在安大略省北部一處度假小屋過暑假。某天深夜，他突然因感覺口鼻遭異物覆蓋而驚醒，睜眼赫然發現一隻蝙蝠停在臉上，幾乎遮住鼻子與嘴巴。男童本能地揮手將蝙蝠拍開，父親隨後將蝙蝠捕捉後放回戶外。由於家人仔細檢查後，未發現任何咬痕、抓傷、出血或其他外傷，也認為蝙蝠並未出現異常行為，因此沒有前往醫院接受狂犬病暴露後預防治療（Post-Exposure Prophylaxis，PEP）。沒想到，雖然看似毫髮無傷，病毒卻可能早已悄悄入侵。大約19天後，男童開始出現持續嘔吐等症狀，隨後病情迅速惡化，陸續出現右側臉部刺痛、麻木及感覺異常等神經系統症狀。由於家屬始終強調沒有遭蝙蝠咬傷，醫師最初朝其他較常見疾病方向診斷，直到病況急遽惡化後才確認感染狂犬病。可惜此時病毒已沿著周邊神經侵入中樞神經系統。男童被送進加護病房接受超過兩週支持性治療，但狂犬病一旦發病，目前幾乎沒有有效治療方法，病情仍持續惡化，家屬最後決定撤除維生系統，男童在親人陪伴下離世。家屬事後同意公開這起案例，希望藉由自身悲劇，提高社會對狂犬病風險的警覺，避免類似事件再次發生。參與治療的加拿大兒童感染科專家哈默爾（Brian Hummel）指出，本案最大的警訊在於，蝙蝠造成的病毒暴露極容易被忽略。蝙蝠牙齒細如針尖，咬傷往往微小到肉眼完全無法辨識，因此即使沒有任何可見傷口，也不能排除感染可能。哈默爾強調：「沒有看到傷口，不代表沒有暴露。」尤其當蝙蝠曾直接接觸臉部、頭部或頸部時，都應立即就醫，由醫師評估是否需要施打狂犬病免疫球蛋白及疫苗等暴露後預防治療，而非僅依肉眼判斷是否安全。醫師也提醒，除了咬傷外，只要帶有病毒的唾液接觸人體細小傷口，甚至眼睛、口腔、鼻腔等黏膜，也可能讓病毒入侵體內。根據統計，這是安大略省近58年來首起本土感染的人類狂犬病病例；自1924年以來，全加拿大也僅記錄28起人類狂犬病病例，屬於極為罕見事件。不過，專家指出，蝙蝠仍是加拿大與美國最主要的人類狂犬病感染來源。美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，雖然野外蝙蝠真正帶有狂犬病病毒的比例不到1%，但近年美國大多數人類狂犬病死亡案例，都與蝙蝠有關。醫界強調，狂犬病一旦出現臨床症狀，死亡率幾乎接近100%；相反地，只要在潛伏期及時接受暴露後預防治療，幾乎都能成功阻止病毒發病。因此，只要曾與蝙蝠有任何直接接觸，即使沒有咬痕、抓傷或流血，也應盡速就醫接受專業評估，切勿掉以輕心。