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▲暑假赴日旅遊正夯! iPASS MONEY日本支付最高享15%回饋，免海外刷卡手續費，暢遊日本更省荷包。（圖／一卡通公司提供）

▲如何在日本使用 iPASS MONEY App付款。（圖／一卡通公司提供）

暑假旅遊旺季正式展開，日本持續穩居國人最喜愛的海外旅遊目的地。為提供民眾更便利、更划算的跨境支付體驗，iPASS MONEY 推出日本PayPay合作店家暑期限定優惠，自7月1日起至9月30日前，民眾前往日本旅遊，使用一卡通 iPASS MONEY App於PayPay合作實體店家消費，最高可享15%回饋，包含免收一般海外信用卡1.5% 國外交易手續費。iPASS MONEY持續拓展跨境支付服務，提供國人赴日旅遊更直覺、便利的支付選擇，用戶無須額外下載日本支付App或辦理其他支付工具，只要使用既有的一卡通iPASSMONEY App即可無縫接軌日本PayPay支付生態圈，享受與在台灣相同的行動支付體驗。iPASS MONEY表示，用戶於日本時只需將一卡通iPASS MONEY App介面切換至「日本版」，只要看到有「PayPay」標記的商店，無論是出示「付款碼」、使用「掃碼支付」，或於支援「PayPay」的無人自助結帳設備付款，都能快速完成消費。自2026年7月1日起至9月30日活動期間，使用iPASSMONEY於日本PayPay合作實體店家消費，消費總額享一卡通綠點3.5%回饋（一卡通綠點1點價值新台幣1元，每人每月回饋上限150點，活動總回饋上限450萬點），首次於日本使用iPASS MONEY付款者，當月更加碼享一卡通綠點10%回饋（每人回饋上限200點，活動總回饋上限50萬點），另外還可省下海外交易手續費1.5%。