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近日教育部長鄭英耀在立法院教育及文化委員會召開審查校事會議、國民教育等相關法案，表示身體不適必須告假，不過事後被發現跑去為民進黨縣市長候選人陳素月公然助選，引發高度爭議。國民黨立法院黨團書記長林沛祥、立委葉元之今(1)日召開記者會，要求鄭英耀說清楚、講明白，到底是不是假生病、真輔選，堂堂教育部長黨國不分、藐視國會、忽視全國師生權益。林沛祥公開提出三點訴求，第一，教育部長應就缺席國會備詢及相關行程安排，向國會及社會公開說明，釐清是否涉及不實請假、是否有違反行政中立或誤導國會監督的情形，讓真相接受檢驗。第二，中央對地方教育資源的撥補，必須建立公開透明、客觀一致的標準，並且明確加碼各縣市教育經費，不能因為是不是執政黨執政，就有不同待遇。教育資源應該照顧的是孩子，不是照顧選票。第三，行政院應建立更嚴格的政務官行政中立規範。凡涉及選舉期間地方行程，應公開揭露行程目的、經費來源及同行人員；若涉及候選人造勢或競選活動，就應清楚切割，避免行政資源遭到濫用。林沛祥問鄭英耀，到底是哪一種病到了立法院，要接受國會監督，就病得不能來；到了地方，陪著民進黨縣市長候選人跑行程、看建設、拍照片，就立刻藥到病除、精神百倍？難道是「備詢生病，輔選就沒病」？林沛祥痛陳，教育部到各縣市宣傳政策、發補助、看建設，旁邊站著的，往往就是執政黨的地方候選人。看起來不像教育考察，比較像競選造勢。看起來不像政策說明，比較像巡迴發紅包。教育部長彷彿化身「聖誕老公公」，一路發禮物；只是很抱歉，那些禮物不是教育部長自己掏腰包，而是全體納稅人的錢。人民繳稅，是希望改善教育，不是希望自己的納稅錢變成執政黨的競選文宣。行政中立四個字，不應該只是寫在公務員法規裡，而是應該落實在每一位政務官的行為上。如果今天行政首長都可以帶著候選人到處跑、到處發資源、到處拍照，那下面的公務體系會怎麼看？葉元之還原6月11日立法院教育文化委員會開會狀況，教育部長不來請次長來，結果去民進黨在彰化辦的好生活活動。葉元之表示，參加民進黨活動就有時間，要面對媒體回答現在所有教育亂象就不來，之後被記者問及針對鐵拳教育的看法，卻回答魯冰花、心靈捕手等電影更有啟發性，代表教育部長不了解現在家長、學生、社會在關心什麼，教育部長根本是麻木不仁。6月18日教育部長終於出席教育及文化委員會，部長表示身體不適，中午委員會還特別休息。當日下午部長又表示身體不適，召委特別准假，並同意如果部長身體不適日後可以儘量不必出席委員會。隔周，6月29日立法院教文委員會討論校事會議相關議程，就是討論校園失序相關問題如何解決？部長不來立法院，卻被發現出現在民進黨彰化縣長候選人陳素月跨選區的考察行程，這不是為了選舉，什麼是為了選舉？結果剛剛在教文委員會審查體育部預算，民進黨立委突然程序發言表示國民黨委員對部長不實指控，部長請假都是公務行程，替鄭英耀部長護航。葉元之強調，國民黨召委羅廷瑋體諒部長身體健康可以不用來委員會，不是讓他來跑選舉行程。葉元之表示，部長身體微恙也希望他早日康復，但不是要讓他在立法院討論如此重要的校事會議相關議程，結果不來卻出現在彰化跑民進黨立委的選舉行程。難道照顧陳素月選情比討論校事會議還重要嗎？不能其他時間去嗎？這表示在教育部長心中，幫助老師、學生、家長、幫助導正教育亂象都不重要，最重要的是民進黨縣長候選人的選情。葉元之公開呼籲，民進黨立委吳思瑤、陳培瑜等人不要一再護航鄭英耀，教育文化委員會是監督政府把教育搞好，不是護航心中只有選舉的部長。民進黨立委吳思瑤表示教育部不用為地方政府解決缺老師的問題。為何現在缺老師？重要的原因之一源自於校事會議，而校事會議就是民進黨及其友好的人本基金會弄出來的，造成現在濫訴、有罪推定、仇師、錯殺一百不可放過一人，讓老師身心俱疲，部長都不去改變這一切，卻去彰化考察，這樣的部長合格嗎？葉元之呼籲，希望教育部長做正事、教育不分藍綠白，大家都要把教育搞好才是重點。