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評支持鞭刑心理 張景森：一種病態的集體心理

暴力正義將殘害下一代 張景森：有必要奮起與盲目依附殘忍暴力的人作戰

國民黨團倡提案鞭刑公投，包括將性侵害、虐童、高額詐欺等罪列入鞭刑範圍。對此行政院前政委張景森表示不反對死刑，但堅決反對鞭刑，認為支持鞭刑的心理，源於對秩序與控制的焦慮，認為只有肉體的痛苦才能維持規範；同時可能認同了可以用他人的痛苦，來當成自我情緒的宣洩，在他看來，這是一種病態的集體心理，認為社會焦慮紓解跟情緒宣洩，不應該以殘忍折磨人體來達成。國家可以處罰罪犯，但不應公開示範殘忍肉體暴力和人格羞辱，「這是文明與野蠻的重要界線」。張景森表示，自己不反對死刑，但是反對鞭刑。認為死刑是一種國家暴力。歷史上，不只是對犯人的懲罰，也是用來公開展示權力，如釘上十字架、市場斬首、廣場絞刑與斷頭台。不只是處死犯人，也強迫人民觀看，透過殘忍恐怖的行刑方式來強化統治，讓人民學會服從與畏懼。張景森說，在現代法治國家，死刑並未被廢止，但執行方式已脫離公開殘忍的暴力展示，不會使用酷刑折磨肉體的方法來處決人犯。死刑的目的是永久隔離犯人，而非羞辱或折磨犯人。換言之，死刑已經「去表演化」與「去恐怖化」，如此才能維持制度上的正當性。張景森提及，鞭刑則截然不同，是古代殘留的酷刑，將刑罰拉回肉體展示，傳遞的是直接施加痛苦、折磨與羞辱的訊息。這種具報復性的懲罰方式，是用殘忍手段來對付犯錯的人，違背了現代法治對節制與理性的要求。這種刑罰方式當然會讓某些人從中獲得情緒滿足，但同時也會傷害社會的心靈。張景森認為，支持鞭刑的心理，源於對秩序與控制的焦慮，認為只有肉體的痛苦才能維持規範；同時，這也可能認同了可以用他人的痛苦，來當成自我情緒的宣洩。此外，這類思維對權威與懲罰的依附，甚至暗藏對殘忍的合理化，會使社會更容易接受肉體羞辱，「在我看來，這是一種病態的集體心理」，強調社會焦慮紓解跟情緒宣洩，不應該以殘忍折磨人體甚至於折磨其他動物來達成。張景森提到，更糟糕的是，這種對肉體懲罰和人格羞辱的制度認可，可能會超越法律範圍，滲入未來的生活世界，集體侵害社會的心靈。大家或是下一代，未來都可能成為肉體殘忍懲罰和人格羞辱的受害者。而這一切，卻是經由法律示範而被社會默許跟認可的「暴力正義」。張景森說明，法律展現價值。基於上述理由反對鞭刑立法，不但反對這種價值，也對持有此思維者主導法律制定感到不安。覺得這種對殘忍暴力的迷戀與扭曲心理，正在推動社會重回野蠻。當某些人對殘忍暴力抱持合理化態度，甚至要把它變成制度時，有必要奮起與這些盲目依附殘忍暴力的人作戰，反對這種野蠻思想侵蝕人類文明的核心。最後張景森表示，文明社會應節制暴力的展示與使用。人們可以吃牛肉，但絕對不應該用殘忍折磨的方式來殺牛。同樣地，國家可以處罰罪犯，但不應公開示範殘忍肉體暴力和人格羞辱，「這是文明與野蠻的重要界線。因此，我堅決反對鞭刑」。