統計至今日為止，16強已經有7支球隊出線，分別是加拿大、巴西、巴拉圭、摩洛哥、挪威、法國與墨西哥，按照規則劃分，16強也有3個對戰組合誕生。

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2026世界盃32強7/1戰況回顧：

2026世界盃32強7/2預告（皆為台灣時間）：

確定16強對戰組合（皆為台灣時間）：

2026世界盃淘汰賽晉級樹狀圖：

▲2026世界盃32強7月1日賽事結束後，最新晉級狀況與對戰組合樹狀圖。（圖／FIFA官網）

2026年美加墨世界盃今（1）日迎來第3天3場賽事，挪威、法國2支歐洲強權稍早都順利過關，地主國之一的墨西哥也以2：0擊敗厄瓜多，成為繼加拿大後，第2支闖進16強的地主球隊。法國當家球星姆巴佩（Kylian Mbappé）單場攻入兩球，本屆進球數已經累計至6球，高居第一，也順利率領法國穩穩挺進16強。挪威與象牙海岸隊在達拉斯展開一場歷史性的對決。明星前鋒哈蘭德（Erling Haaland）第86分鐘致勝進球，挪威最終2：1驚險勝出，成功贏得隊史首場世界盃淘汰賽勝利，正式挺進16強，下一輪將強碰奪冠熱門巴西隊。墨西哥靠著基尼奧內斯（Julián Quiñones）與吉梅內斯（Raúl Jiménez）上半場連進2球，終場以2：0擊敗厄瓜多，順利闖進16強。00：00｜英格蘭VS民主剛果04：00｜比利時VS塞內加爾08：00｜美國VS波赫📍7/5 01：00｜加拿大VS摩洛哥📍7/5 05：00｜巴拉圭VS法國📍7/6 04：00｜巴西VS挪威📍7/6 08：00｜墨西哥VS（待定）目前32強已經有7場對戰組合打完，晉級隊伍分別是加拿大、巴西、巴拉圭、摩洛哥、挪威、法國與墨西哥，左上方16強兩組對戰組合也確定，由法國交手巴拉圭、加拿大面對摩洛哥，右方則是5度奪冠的巴西與新興強權挪威正面碰頭，地主國墨西哥對手則會在英格蘭與民主剛果之中選擇一個。