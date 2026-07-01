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組合一：英格蘭讓1.5球過盤（大比分完勝）

組合二：全場總進球數低於2.5球（小球常規完勝）

冷門比分預測：《運動畫刊》推薦1：0險勝

2026年FIFA世界盃32強淘汰賽迎來割喉大戰！奪冠大熱門「三獅軍團」英格蘭，將於台灣時間2日凌晨12：00（當地時間1日中午）移師美國亞特蘭大的梅賽德斯-賓士體育場，正面對決非洲的民主剛果。英格蘭在小組賽以不敗之姿奪下L組頭名，而民主剛果則是驚險以K組第3名晉級。針對「英格蘭今晚能否順利贏球」的焦點，國際運彩專家紛紛指出，民主剛果是一支典型的「龜縮防守」球隊，並據此強烈推薦「英格蘭獲勝」以及「大分組和」2組高機率過盤的黃金投注組合。由名帥湯姆斯·圖赫爾（Thomas Tuchel）執掌的英格蘭隊，在本屆世足賽的表現略顯起伏。首戰雖以4：2大勝克羅埃西亞，但隨後面對迦納時卻被對方的低位防守徹底限制，最終無奈悶平，末輪則是以2：0擊退巴拿馬。不過，圖赫爾手中握有凱恩（Harry Kane）與貝林漢姆（Jude Bellingham）兩位世界級超級巨星。目前攻入3球的凱恩正全力追逐個人第2座世界盃金靴獎，他們具備隨時撕裂對方防線的一擊實力。相比之下，民主剛果這支非洲「獵豹」大軍在小組賽展現了極端的防守傾向。他們面對葡萄牙與哥倫比亞時全場採取全面退防，兩場比賽合計竟然只有4次射正，完全放棄主動進攻，只求靠著密集防守消耗對手。然而，民主剛果在防線上擁有一批具備英超經驗的悍將，包含萬-比薩卡（Aaron Wan-Bissaka）、圖安澤貝（Axel Tuanzebe）與姆本巴（Chancel Mbemba），這條鋼鐵防線在3場小組賽僅丟3球，今晚他們勢必會沿用這套「龜縮防守」來折磨英格蘭的進攻線。由於民主剛果戰術極端，各大足壇分析師不約而同將預測焦點鎖定在「英格蘭如何破防」上，並給出了2組極具參考價值的黃金投注組合：▪️專家：《Covers》運彩分析師薩姆·法利分析：民主剛果在小組賽展現的進攻火力極其有限，這讓英格蘭的後防線有足夠的容錯空間。雖然英格蘭過去面對「低位防守（鐵桶陣）」時常陷入苦戰，但在小組賽後半段已逐漸找到突破中路的密碼。淘汰賽一戰定生死，民主剛果一旦落後就必須被迫壓上進攻，這將給拉什福德（Marcus Rashford）與薩卡（Bukayo Saka）等邊路快馬留下致命的反擊空間。專家預期只要英格蘭攻入第1球，民主剛果的防線就會像熱病骨牌般崩盤，看好英格蘭能以2球以上淨勝。▪️專家：SportsLine權威專家馬丁·格林分析：在世界盃預測中創下亮眼佳績的馬丁·格林持相反看法。他認為民主剛果這場比賽絕對不會主動攻出來，而是會全盤複製迦納成功逼平英格蘭的範本。萬-比薩卡與圖安澤貝等後衛會為每一顆球搏命防守。英格蘭目前正遭遇嚴重的右後衛傷兵潮（里斯·詹姆斯與昆薩均因傷缺陣），進攻流暢度可能受影響，這將演變成一場極其沉悶、緊繃的消耗戰。《運動畫刊》（Sports Illustrated）專家詹姆斯·科馬克（James Cormack）則給出了折衷的精準比分預測：英格蘭將以1-0險勝民主剛果。他認為民主剛果的鋼鐵反擊不容小覷（邊鋒維薩 Wissa 小組賽已攻入3球），英格蘭雖然實力明顯佔優，但在淘汰賽初期會踢得相對謹慎，最終高機率憑藉球星的個人能力以1球險勝，這也是英格蘭面對非洲球隊時最常見的世足賽劇本。📍英格蘭（4-2-3-1）：皮克福德；斯彭斯、孔薩、蓋伊、奧雷利；埃利奧特·安德森、德克蘭·賴斯；薩卡、貝林漢姆、拉什福德；凱恩。📍民主剛果（5-3-2）：姆帕西；萬-比薩卡、圖安澤貝、姆本巴、卡普阿迪、馬蘇亞庫；諾亞·薩迪基、穆圖薩米、穆考；巴坎布、維薩。目前各大博彩機構給出的常規90分鐘獨贏賠率中，英格蘭為-370（壓倒性熱門），民主剛果獨贏則高達+1400。