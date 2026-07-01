我是廣告 請繼續往下閱讀

淡水老街深夜驚見「移車阿伯」！阿伯每月底出動幫移車

▲葦德在文章中補充，淡水老街的機車格雙月與單月必須停放在不同側，每到月底銜接月初的夜晚，就會出現「神秘人物」協助移車。（圖／Threads＠wade666_2.0new）

淡水老街單雙月換側停車！關鍵原因曝光

台灣最溫暖的風景就是人！新北熱門景點淡水老街，因為現場道路狹窄，當地巷弄採取「單側輪替」停車制度多年，維持通行空間的同時鞏固兩邊商家的公平性。不過每月底，現場機車都會突然自動移位，成為淡水當地的都市傳說。今（1）日凌晨就有民眾目睹，原來是一位熱心阿伯主動幫忙大家移車，讓大家免於被開單的風險，畫面也感動超過8萬人。網紅葦德今（1）日凌晨4點多在Threads上PO文表示，自己一直都十分好奇到底淡水老街的機車格是誰負責移車，沒想到這天終於被他遇上，只見影片中，一名白髮蒼蒼的阿伯獨自一人將右側停車格的機車逐一牽到左邊。葦德在文章中補充，淡水老街的機車格雙月與單月必須停放在不同側，每到月底銜接月初的夜晚，就會出現「神秘人物」協助移車，而他終於發現「神秘人物」原來就是這名阿伯。除了感謝阿伯的好心，葦德也留言補充：「阿伯說他睡不著，每個月底移車已經是他例行公事了。」影片曝光立刻引起熱議，短短1天不到就吸引超過8萬人點讚，不少人紛紛留言大讚：「阿伯很常看到，怕大家忘記移車，因為一大早就會有員警來開單了」、「為什麼都沒讓我遇到這麼好心的阿伯 我在這裡被拖吊了三次」、「這十幾年不知道幫了多少人」、「原來如此，阿伯是自發的嗎？真的是移車菩薩」。事實上，新北市淡水區中正路一帶的淡水老街機車停車格，從2002年開始，就採取制度，為維持道路通行空間與交通順暢，避免車道縮減導致會車困難、影響救護與消防車通行受阻，所以規定，每月1日當天切換可停放的路側，這樣的停車規則對兩邊的居民較公平。此外，老街現場的機車停車方向必須與車道行進一致且依格線停放，一格上限停一台機車，不可斜停、逆向或占用多格，若停在當月「禁止停放」的那一側、車頭方向錯誤、超出停車格或佔用多格、未依規定區域停放，所以阿伯幫忙移車的行為，這十多年間已經不知道幫了多少人省下被開單的金錢損失，被稱作移車英雄一點也不為過。