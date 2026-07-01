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🟡本文重點摘要

📍2026世界盃7/2

美國VS波赫基本資訊

📍美國VS波赫戰力焦點分析

📍美國VS波赫預計先發名單與傷兵名單

📍美國VS波赫之戰結果預測

📍2026世界盃美國國家隊球員名單

📍2026世界盃波赫國家隊球員名單

📍2026世界盃32強淘汰賽賽程表

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

▲世界盃32強賽對戰圖表。（圖／取自FIFA X）

2026世界盃7/2

美國VS波赫基本資訊

項目 內容 對戰組合 🇺🇸 美國VS波赫 🇧🇦 開踢時間 台灣時間2026年7月2日 上午8點 比賽場地 舊金山利惠體育場 小組賽戰績 美國：2勝1敗（小組1）／波赫：1勝1敗1平（小組3） 轉播資訊 台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看

美國VS波赫戰力焦點分析

▲2026世界盃，美國後衛理查茲（Chris Richards ）是「黑白混血兒」，因此成長過程中遇到不少歧視，他也將種族平權的信念刺在身上。（圖／美聯社／達志影像）

▲波赫40歲的傳奇隊長哲科（Edin Džeko）選擇帶傷強行復出，卻仍無法阻止球隊在下半場走向潰敗的命運。（圖／美聯社／達志影像）

美國VS波赫預計先發名單與傷兵名單

▲波赫40歲的傳奇隊長哲科（Edin Džeko）。（圖／美聯社／達志影像）

美國VS波赫之戰結果預測

⭐️比賽結果預測：美國3：1波士尼亞與赫塞哥維納⭐️

2026世界盃美國國家隊球員名單

位置 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 門將 克里斯·布雷迪 Chris Brady 芝加哥火焰 門將 馬特·弗里斯 Matt Freese 紐約城FC 門將 馬特·透納 Matt Turner 新英格蘭革命 後衛 麥克斯·阿夫斯滕 Max Arfsten 哥倫布機員 後衛 塞吉諾·德斯特 Sergiño Dest PSV恩荷芬 後衛 亞歷克斯·弗里曼 Alex Freeman 比利亞雷阿爾 後衛 馬克·麥肯齊 Mark McKenzie 圖盧茲 後衛 提姆·里姆 Tim Ream 夏洛特FC 後衛 克里斯·理查茲 Chris Richards 水晶宮 後衛 安東尼·羅賓森 Antonee Robinson 富勒姆 後衛 邁爾斯·羅賓森 Miles Robinson 辛辛那提FC 後衛 喬·斯卡利 Joe Scally 門興格拉德巴赫 後衛 奧斯頓·特拉斯蒂 Auston Trusty 塞爾提克 中場 泰勒·亞當斯 Tyler Adams 伯恩茅斯 中場 塞巴斯蒂安·貝爾哈特 Sebastian Berhalter 溫哥華白浪 中場 威斯頓·麥肯尼 Weston McKennie 尤文圖斯 中場 喬凡尼·雷伊納 Gio Reyna 門興格拉德巴赫 中場 克里斯蒂安·羅丹 Cristian Roldan 西雅圖海灣者 中場 馬利克·提爾曼 Malik Tillman 勒沃庫森 前鋒 布蘭登·亞倫森 Brenden Aaronson 里茲聯 前鋒 佛拉林·巴洛貢 Folarin Balogun 摩納哥 前鋒 里卡多·佩皮 Ricardo Pepi PSV恩荷芬 前鋒 克里斯蒂安·普利西奇 Christian Pulisic AC米蘭 前鋒 提姆·維阿 Tim Weah 馬賽 前鋒 哈吉·萊特 Haji Wright 考文垂 前鋒 亞歷杭德羅·森德哈斯 Alejandro Zendejas 美洲俱樂部

2026世界盃波赫國家隊球員名單

2026世界盃32強淘汰賽賽程表

場次 日期 時間 對戰組合 1 6月29日 凌晨3點 南非0：1加拿大 2 6月30日 凌晨1點 巴西VS日本 3 6月30日 凌晨4點30分 德國VS巴拉圭 4 6月30日 上午9點 荷蘭VS摩洛哥 5 7月1日 凌晨1點 象牙海岸VS挪威 6 7月1日 凌晨5點 法國VS瑞典 7 7月1日 上午9點 墨西哥VS厄瓜多 8 7月2日 凌晨12點 英格蘭VS民主剛果 9 7月2日 凌晨4點 比利時VS塞內加爾 10 7月2日 上午8點 美國VS波赫 11 7月3日 凌晨3點 西班牙VS奧地利 12 7月3日 上午7點 葡萄牙VS克羅埃西亞 13 7月3日 上午11點 瑞士VS阿爾及利亞 14 7月4日 凌晨2點 澳洲VS埃及 15 7月4日 上午6點 阿根廷VS維德角 16 7月4日 上午9點30 哥倫比亞VS迦納

台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直播者

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年世界盃32強淘汰賽火熱開打中，地主之一的美國男足在總教練波切蒂諾（Mauricio Pochettino）的帶領下愈戰愈勇，強勢奪下D組第一，準備在16強戰迎戰歷史性首度殺入淘汰賽的波士尼亞與赫塞哥維納。儘管波士尼亞擁有老將哲科（Edin Dzeko）與天才新星領軍、韌性十足，但其防線漏洞恐難抵擋美國隊火熱的主場氣勢。地主美國隊在主帥波切蒂諾的調教下，進攻套路清晰且具毀滅性。由佛里曼（Alex Freeman）、德斯特（Sergino Dest）與麥肯尼（Weston McKennie）組成的右路鐵三角，是撕裂對手防線的最大武器。美國隊擅長透過右路大範圍的跑位與人數超載，徹底拉開對手陣型，再由隊長普利西奇（Christian Pulisic）與前鋒巴洛根（Folarin Balogun）在門前進行致命一擊。此役坐擁地主優勢，美國隊勢必在開賽就強拉節奏，利用強大的右路，直接測試波士尼亞一向不穩的防守。歷史首度殺入淘汰賽的​​​​​​​波赫則採取老練的防守反擊戰術，進攻端極度仰賴明星前鋒哲科（Edin Dzeko）作為前場支點。30幾歲的他依舊具備頂級的制空權與門前嗅覺，負責牽制美國中後衛組合里姆（Tim Ream）與理查茲（Chris Richards），並掩護19歲天才新星阿拉伊貝戈維奇（Kerim Alajbegovic）持球推進與創造機會。波赫雖然具備定位球與反擊的進球威脅，但致命傷在於防攻轉換時常漏人、抗壓性不足，若無法有效限制美國隊的右路強襲，恐被迫陷入以進攻互飆的「對攻大戰」。Matt Freese、Alex Freeman、Tim Ream、Chris Richards、Antonee Robinson、Tyler Adams、Malik Tillman、Sergiño Dest、Weston McKennie、Christian Pulisic、Folarin BalogunNikola Vasilj、Amar Dedić、Nikola Katić、Tarik Muharemović、Sead Kolašinac、Esmir Bajraktarević、Ivan Bašić、Ivan Šunjić、Kerim Alajbegović、Ermedin Demirović、Edin Džeko綜合兩軍近況，坐擁主場優勢與強大氣勢的美國隊，無疑是被看好晉級的一方，外界普遍預期地主軍能成功掌控比賽節奏，並利用右路攻勢重創波赫防線。不過，波赫陣中擁有「長青樹」哲科與天才新星阿拉伊貝戈維奇領軍，進攻端仍具備打破美國大門的破壞力，因此美國隊想完封對手的機率並不高。守門員：瓦西里（Nikola Vasilj）、尤爾卡斯（Mladen Jurkas）、茲洛米斯利奇（Martin Zlomislic）後衛：穆亞基奇（Nihad Mujakic）、哈濟卡杜尼奇（Dennis Hadzikadunic）、穆哈雷莫維奇（Tarik Muharemovic）、科拉希納茨（Sead Kolasinac）、代迪奇（Amar Dedic）、卡蒂奇（Nikola Katic）、拉德爾季奇（Stjepan Radeljic）、切利克（Nidal Celik）中場：塔希洛維奇（Benjamin Tahirovic）、吉戈維奇（Armin Gigovic）、巴希奇（Ivan Basic）、蘇尼奇（Ivan Sunjic）、梅米奇（Amar Memic）、哈濟亞梅托維奇（Amir Hadziahmetovic）、布爾尼奇（Dzenis Burnic）、馬赫米奇（Ermin Mahmic）前鋒：巴茲達爾（Samed Bazdar）、德米羅維奇（Ermedin Demirovic）、哲科（Edin Džeko）、阿拉伊貝戈維奇（Kerim Alajbegovic）、巴伊拉克塔雷維奇（Esmir Bajraktarevic）、塔巴科維奇（Haris Tabakovic）、盧基奇（Jovo Lukic）