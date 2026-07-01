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民進黨大老、台糖公司前董事長吳乃仁因積欠台糖1.7億元，遭台中地院拘提未果，6月11日主動前往地院報到遭管收，被解送看守所，不過，吳乃仁提抗告期間，因台糖撤回聲請，台中地院6月22日准予釋放，等同吳乃仁前後遭管收12天獲釋。國民黨立委王鴻薇酸，吳乃仁家族過去掌控台苯，現在法院無法執行處份他的財產，是因根本早就脫產。民進黨吃銅吃鐵，欠錢不還，再次証明黨証無敵。吳乃仁因涉台糖土地案，遭判應賠償台糖約1.7億元本息。台糖多次聲請強制執行，僅追回部分款項，並指吳乃仁被拍到出入高檔餐廳、搭乘百萬名車，生活與一般債務人明顯有別，認為其具履行能力卻未清償，因此向法院聲請管收。吳乃仁則主張罹患嚴重帕金森氏症、生活無法自理，由子女照顧，因此未能依通知到庭及申報財產。不過，法院認為他未提出足以證明的資料，也未依規定據實報告財產或提出清償方案，6月11日裁准管收；吳提起抗告後，台糖於二審期間撤回聲請，法院於6月22日開立釋票將其釋放，後續仍將視台糖主張再作處理。「吳乃仁請回，黨証無敵」，王鴻薇表示，被管收了只有12天，吳乃仁在台糖撤銷聲請下，打道回府，又可以重回酒店人生了。吳乃仁欠台糖1.7億，12天算一算一天值1400萬嗎？王鴻薇表示，只是吳乃仁未還錢下，台糖憑什麼撤回聲請，吳乃仁是許給了台糖什麼？是有人要台糖高抬貴手嗎？如果什麼都沒有，台糖負責人和董監事恐有涉及背信。王鴻薇酸，不關上酒店，關進去就帕金森。吳乃仁家族過去掌控台苯，現在法院無法執行處份他的財產，是因根本早就脫產。民進黨吃銅吃鐵，欠錢不還，再次証明黨証無敵。