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批評蔡阿嘎吃「愛台灣」政治紅利衝訂閱數

不避諱批評蔡桃貴「醜小孩」

歷史哥撇清 賴苡任喊「好爽喔」

網友怒轟「要不要照照鏡子」、「自我感覺良好」

核能流言終結者創辦人黃士修昨（30）日數度在直播中公開辱罵網紅「蔡阿嘎」的小孩蔡桃貴「很醜」、「醜小孩」。一旁準備參選台北市士林、北投區議員的國民黨籍參選人賴苡任，不僅沒有出言制止，反而笑到難以自持，甚至還補上一句「不用選舉的人好爽喔！」引發社群熱議。黃士修昨上政論網紅「歷史哥」李易修的直播節目《歷史哥精選檔案》，談及蔡阿嘎近期的炎上爭議，其中，蔡阿嘎點名批評他的相關媒體是「紅媒」，讓黃士修忍不住怒批，蔡阿嘎紅起來後長年標榜愛台灣，訂閱為什麼衝得那麼快？就是打著愛台灣的招牌，吃了很多政治紅利。接著，黃士修直言，過去桃園機場捷運曾經貼滿蔡桃貴的照片，那個標案是790萬，免費送給蔡阿嘎，但民眾看了就很礙眼，他無意批評小孩，但真的長得沒很好看！同場的賴苡任早就笑到無可自拔，還插話：「不用選舉的人好爽喔！」畫面上也出現字幕寫著「黃士修言論不代表賴苡任立場。」黃士修則繼續猛批，開開心心要出國就看到醜小孩在穿堂柱子上，貼滿醜小孩的照片，開心出遊心情都被毀了，到底誰的小孩？長得也不好看，還到處貼滿。看新聞才知道，是蔡阿嘎兒子。眼見黃士修越講越激動，李易修趕緊澄清，他不對孩子進行審美批評，他唯一覺得蔡阿嘎機捷事件噁心的是，當時蔡阿嘎說「爸爸幫你實現願望」，但X！這全民買單！這段批評蔡桃貴長得醜的影片在社群平台Threads上瘋傳，不少網友紛紛表示：「黃士修沒錢買鏡子喔」、「小孩是無辜的好嗎？3位不正經的大男人還起鬨」、「不懂土條有什麼資格笑別人醜」、「印象中蔡就住在士林北投，賴這是在幫忙嘲笑自己選區的民眾欸！」、「代表賴苡任只是為了選舉才忍住沒去羞辱別人小孩，但其實他覺得這樣羞辱很爽」、「醜男總是自我感覺良好」、「這兩咖哪來的自信心啊？」等。