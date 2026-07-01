我是廣告 請繼續往下閱讀

▲7月2日歐洲傳統豪權「紅魔鬼」比利時隊，本屆戰力並不穩定，小組賽表現差強人意。（圖／美聯社／達志影像）

推薦一：常規90分鐘握手言和

推薦二：塞內加爾爆冷晉級

▲塞內加爾進攻端有薩爾、尼古拉斯·傑克森（Nicolas Jackson）與馬內（Sadio Mane）的「速度優勢」，足以撕裂比利時老舊的防線。（圖／美聯社／達志影像）

2026年FIFA世界盃32強淘汰賽迎來割喉戰，歐洲傳統強權「紅魔鬼」比利時隊，將於台灣時間2日凌晨4點（當地時間1日下午4點）移師美國西雅圖的流明球場（Lumen Field），強碰非洲特蘭加雄獅塞內加爾。比利時雖然頂著小組第一的光環出線，且開出-162的晉級熱門賠率，但多位運彩專家紛紛唱衰，直言比利時想要在常規90分鐘內擊敗強悍的塞內加爾難度極高，加上當家神鋒盧卡庫（Romelu Lukaku）飽受傷病困擾，專家強烈推薦常規時間「和局」將是最佳選擇。由總教練魯迪·加西亞（Rudi Garcia）執掌的比利時隊，雖然在小組賽末輪以5：1血洗實力較弱的紐西蘭，並憑藉淨勝球優勢力壓埃及奪下G組頭名。然而，美媒分析師伊斯特漢（James Eastham）直言，這場大勝的參考價值不高，比利時前兩場小組賽面對埃及（1：1）與伊朗（0：0）時所展現出的乏味與缺乏創造力，才是球隊的真實寫照。更雪上加傷的是，比利時隊史進球王、33歲的前鋒盧卡庫本賽季在義甲拿坡里就因傷病反覆而無法穩定先發，本屆世足賽更是狀態低迷，在前兩場總計登場100分鐘內竟然「零射正」。此役他預計仍因傷勢疑慮無法首發，只能從板凳出發。比利時進攻線將極度依賴德布勞內（Kevin De Bruyne）的傳導與多庫（Jeremy Doku）的邊路突破。相較之下，塞內加爾的晉級之路充滿戲劇性。雖然在實力堅強的I組接連不敵法國與挪威，但末輪憑藉伊斯梅拉·薩爾（Ismaila Sarr）與帕普·蓋伊（Pape Gueye）的瘋狂爆發，以5：0屠殺 伊拉克，成為世足歷史上第一支單場轟入5球的非洲球隊，並以「最佳小組第三名」驚險突圍。雖然塞內加爾第一門將愛德華·門迪（Edouard Mendy）膝蓋有傷，但預計仍能咬牙上陣。《Covers》分析師伊斯特漢點出，塞內加爾在面對法國與挪威時創造的進攻大機會（Big Chances），甚至遠多於比利時面對弱旅時的表現。塞內加爾中場具備恐怖的身體對抗與運動天賦，足以在控球權上壓制略顯老態的比利時。比利時缺乏能夠一擊斃命的世界級前鋒，兩隊在常規時間極可能陷入僵局。📍勝負預測：常規90分鐘打平（賠率+218）。📍總分推薦：全場總進球數低於2.5球（賠率-137）。《運動畫刊》（Sports Illustrated）專家詹姆斯·科馬克（James Cormack）則給出了更具侵略性的爆冷預測，他認為比利時是自2010年美國隊以來，首支前兩場沒贏球卻能拿到小組第一的球隊，充滿水分。塞內加爾進攻端有薩爾、尼古拉斯·傑克森（Nicolas Jackson）與馬內（Sadio Mane）的「速度優勢」，足以撕裂比利時老舊的防線，大膽預測塞內加爾將以2：1將比利時淘汰送回家（塞內加爾晉級賠率為+250）。比利時（4-2-3-1）：庫爾圖瓦；卡斯塔涅、梅切萊、尼亞姆西·恩戈伊、德庫伊佩；蒂萊曼斯、瓦納肯；特羅薩德、德布勞內、多庫；德凱特拉雷。塞內加爾（4-3-3）：莫里·迪奧（或愛德華·門迪）；迪亞塔、庫利巴利、尼亞卡特、雅各布斯；甘納·蓋伊、帕普·蓋伊、迪亞拉；伊利曼·恩迪亞耶、薩爾、馬內。目前 Kalshi 給出的正規時間獨贏賠率中，比利時為+127，塞內加爾為+257，和局為+233。