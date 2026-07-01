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▲壽山動物園暑期推出趣味障礙賽。（圖／高市府觀光局提供）

▲野森動物學校於9月底前推出買大送小超值優惠。（圖／高市府觀光局提供）

迎接暑假到來，壽山動物園以「動物消暑、親子闖關、免費入園」三大亮點，推出一系列清涼消暑及親子體驗活動；除了為園區動物準備各式專屬冰品、替羊駝剃毛降溫外，並首度推出「野性小勇士」趣味障礙賽，更祭出暑假限定優惠，自7月1日至8月31日全國12歲以下兒童免費入園，假日並延長開園至下午6時30分（最後售票時間下午5時30分）。此外，「野森動物學校」也同步推出「買大送小」優惠。觀光局長高閔琳表示，壽山動物園持續透過動物行為豐富化，強化動物福利及照養。因應暑夏炎熱，園方依不同物種習性設計各式消暑設施及冰品，讓動物在炎炎夏日也能保持活力，展現最自然的行為樣貌。今年除了替羊駝修剪厚重毛髮降低體感溫度，也為園區動物量身打造特色冰品，兼具降溫與豐富化效果。暑假期間（7/1～8/31）壽山動物園推出12歲以下兒童免費入園。園區最受親子喜愛的親水廣場設有水霧、戲水池及叢林落雨等戲水設施，園方貼心提供淋浴間供遊客盥洗換裝；並搭配兒童免費入園及假日延長開園措施。今年首度登場的「野性小勇士」趣味障礙賽將於7月最後兩個周末於壽山動物園舉辦。邀請小朋友化身動物勇士，挑戰融合體能與動物知識的趣味關卡，在闖關過程中認識動物、學習保育觀念。活動採線上報名，名額有限，歡迎有興趣的家庭至「壽山動物園」臉書粉絲團查詢報名資訊。今年初試營運的內門野森動物學校，即日起至9月底推出「買大送小」優惠，不分平、假日，一位大人購票即可帶一位12歲以下兒童免費入園。7月15日起，串聯內門、旗山及美濃在地店家推出「動物偵查隊」集動物貼紙贈禮活動。高雄擁有豐富的暑假親子旅遊資源，觀光局串聯壽山動物園、內門野森動物學校，以及旗山、美濃、內門等山城景點，打造兼具生態教育、文化體驗與自然探索的親子遊程。另外，也歡迎關心動物保育的民眾加入動物認養行列，以實際行動支持保育工作，並追蹤「壽山動物園」臉書粉絲團及「野森動物學校」臉書專頁，掌握最新活動資訊與動物日常，一起支持動物保育、體驗高雄暑假親子旅遊魅力。