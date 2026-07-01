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台北市長蔣萬安被視為是藍營共主，不過，近期卻發生發錯慰問金等情事，引發外界關注。對此，身為「蔣師」的民進黨立委王世堅今（1）日斷言，蔣萬安會參選2028總統，而他也觀察，最近的蔣萬安與過往不同，「我看到他這樣失神，坦白講，我是有一點竊喜」。民進黨下午舉行中執會，王世堅會前談到蔣萬安近期表現時表示，他最近發現，從鏡頭上看到的蔣萬安，與他過去看到的蔣萬安不同，蔣過去在議會答詢、做市政報告時，都蠻有自信，「最近看蔣萬安的神情，不是有一些呆滯，要不就是有一點慌亂」，蔣過去絕對不會這樣。王世堅提到，蔣萬安是很謹慎的，過去其發言很謹慎，在面對議會強力的監督質詢，都很篤定、淡定，最近張力蠻大的，能用「亂了方寸」四個字形容，他以過去是「蔣師」身分，提醒蔣一切要淡然處之，應該是要外弛內張。對於王世堅曾在與前總統陳水扁專訪時預言，蔣萬安是台派最大的對手，會不會認為2028是民進黨最大對手？王世堅認為，蔣萬安會參選2028總統，是他個人看法，但很多人不認為，所以他才會說蔣萬安是民進黨最大、也是最後一個對手，「我最近看到他這樣失神，坦白講我是有一點竊喜」。