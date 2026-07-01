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台股今（1）日在美股走揚激勵下開高走高，加上台積電（2330）最後一盤爆量強攻收在2505元，帶動大盤勁揚，終場大漲893.08點收47018.99點，成交值放大至1.3兆元。不過盤中一度大漲逾千點後漲勢收斂，記憶體與部分電子族群逢高調節翻黑，盤面呈現高檔震盪格局。受前一交易日美股全面收紅激勵，台股早盤以大漲108.79點開出，指數一路走高，盤中最高達47293.1點，最低46234.7點，盤中一度大漲逾千點，但隨後逢高調節賣壓出籠，漲勢逐步收斂。權值股成為推升大盤主力，台積電（2330）最後一盤爆出6333張買單，終場大漲95元收2505元、改寫盤中高點，漲幅3.94％。聯發科（2454）大漲90元收4335元，廣達（2382）上漲4元收372元，長榮（2603）小漲1元收185.5元；不過鴻海（2317）則小跌3元收248元，走勢分歧。盤面結構方面，晶圓、AI及IC設計族群盤中表現強勢，但記憶體、ABF載板、低軌衛星與光電族群在漲多後出現調節賣壓，轉為走弱，金融與部分傳產族群亦同步熄火，壓抑指數漲幅。法人指出，台股在AI與晶片股帶動下仍維持強勢結構，但連續大漲後出現獲利了結賣壓，使盤勢轉為高檔震盪格局，後續觀察外資動向與電子權值股續航力將成關鍵。