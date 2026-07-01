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▲「2026九鬼油畫展」即日起至8月31日於義享時尚廣場1F B區活動空間推出。（圖／義享時尚廣場提供）

▲「2026九鬼油畫展」即日起至8月31日於義享時尚廣場1F B區活動空間推出。（圖／義享時尚廣場提供）

一場震撼視覺的藝術盛宴「2026九鬼油畫展」即日起至8月31日於義享時尚廣場1F B區活動空間推出。展覽以「九鬼的幻術劇場-意念與實相」為主題，邀請到當代極具傳奇色彩的斜槓藝術家九鬼，展出一系列充滿視覺張力與哲學思辨的油畫鉅作。兼具理性解剖與情感狂放的藝術家「九鬼」，臺大牙醫系畢業的他，是一位從小就立志當藝術家的牙醫師。人生閱歷精彩絕倫，三十五歲出版第一本奇幻小說，四十五歲舉辦第一次油畫個展，更在五十五歲踏上徒步環島的旅程。牙醫系出身的九鬼長期遊走於理智的解剖與情感的狂放之間，這兩種截然不同的特質，賦予他獨特的創作視角，在畫布上鑿刻出跨越時空的意念實相，讓每幅作品都充滿了強烈的生命律動與戲劇張力。本次展出的精選作品精彩紛呈。核心大作《我在》與《自我的戰鬥》分別闡述唯有長出捍衛意念的能力，靈魂方能確立真正的「我在」，而生命中的每一次昇華，皆來自不斷地自我搏殺。在資訊爆炸的當代，傳統「非禮勿視、聽、言」的退縮已然失效，《三隻鬼怪的感官覺醒》高舉巨眼、大張雙耳、揮舞利劍般的狂舌，大膽翻轉現代人必須「多看、多聽、多溝通」，才能在時代洪流之中，確立真實的自我。此外，融合莊子哲學的《萬物一馬》、以硬刀至軟筆揮灑的《悲歡離合・陰晴圓缺》、展現無形意念化作具體實相時狂野爆發力的《眼睛怪怪》，以及剖開靈魂二元對立的《理智與情感：四大元素使者》等精彩畫作，每一幅都是透過油彩向自我靈魂的深度對話。