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▲中國遊客逃離歐洲熱浪（圖／截自微博）

大批赴歐中國遊客在微博上發文崩潰，強烈建議「到歐洲記得帶中暑藥」，有人形容「陽光底下走路感覺自己是烤箱裡的肉」、「熱麻了，像是在曬人乾」。不少到巴黎旅遊的遊客直言「在巴黎簡直把這輩子的苦都吃盡了」、「熱得讓人發瘋」，甚至有人發文求助：「在巴黎的人都是怎麼成功入睡的？」有遊客透露，訂房時特意選擇標榜「有空調」的房源，入住後卻傻眼——所謂的空調，其實是一台安裝錯誤的移動式冷氣，排氣管的熱氣大部分又回流進房間內，在接近40°C的高溫下幾乎毫無製冷效果，旅行直接變成生存挑戰。一名遊客透露，帶父母赴巴黎旅遊，落地第一天媽媽就因脫水直接送醫。他隨後發文表示：「巴黎早上10點就已經40°C，媽媽果斷撤離巴黎。」此貼文引發大批有過類似慘痛經歷的遊客紛紛留言共鳴。不只巴黎，整個歐洲都未能倖免於這波熱浪。有赴倫敦旅遊的遊客忍不住怒吼「倫敦人是怎麼忍受沒冷氣的！」，他描述：「凌晨快三點，熱到睡不著，沒有冷氣，電風扇也很雞肋。公車坐墊悶熱，車窗打不開，坐在車上跟蒸桑拿一樣汗流不止，逛完景點想進店休息，結果店裡也沒冷氣，心情更差了。」在法國巴黎留學的中國學生賀明棟告訴媒體，他所住的房間朝西南，每天回家「就像在烤箱裡一樣，感覺自己要熟了」。他說，此前沒有購置冷氣，入睡極為困難，躺久了床單都感覺是燙的，甚至出現心悸症狀，夜裡也頻繁被熱醒，苦不堪言。