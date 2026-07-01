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▲暑假期間屏東各地特色市集接力登場，結合文創、美食、音樂及街頭展演，展現城市文化與觀光魅力。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣政府迎接暑假旅遊旺季，整合各局處資源，自7月至8月底推出一系列觀光、藝文、體育、科技及親子活動，串聯山線、海線與城市街區，打造豐富多元的夏日旅遊體驗，邀請全國民眾走訪屏東，感受充滿活力與創意的南國魅力。年度重頭戲「2026屏東夏日狂歡祭」將於7月4日在屏東縣民公園盛大登場，今年首度攜手日本超人氣動漫《蠟筆小新》，打造大型主題展覽及沉浸式遊樂空間，預料再掀觀光熱潮。8月7日起，看海美術館推出日本插畫家mifune（三船）特展《日常事務所》，以趣味互動方式帶領民眾探索生活中的美好。暑假期間，各式特色市集也輪番登場，包括「屏花漾」花卉文創市集、勝利星村「舊好勝」主題市集、二手物市集及「NEKO MARKET」寵物友善市集，結合文創、美食、音樂與街頭展演，展現城市文化新風貌；恆春文化中心、屏菸1936文化基地及王船文化館則推出演唱會、展覽及文化展演，提供民眾豐富的藝文饗宴。此外，縣府也安排客家文化體驗、祖父母節活動、暑期英語及科學營隊、防災士培訓等教育活動，並攜手國家太空中心於旭海舉辦第二屆「台灣盃火箭競賽」，同步辦理火箭發射派對，展現屏東推動科技教育與國際接軌的成果。運動方面，國術、武術、籃球、排球、柔道及羽球等多項賽事接力展開，「屏東YOUNG有氧JUMP」、「屏東熱舞大賞」及「2026屏東青春祭」也將陸續登場，展現青春活力與全民運動風氣。屏東縣政府表示，今年暑假透過整合觀光、文化、教育、科技及體育資源，打造全年齡皆適合參與的活動內容，並運用AI建置「屏東暑期活動總覽」網站，結合互動地圖與心理測驗，協助民眾快速規劃專屬的夏日旅程，歡迎全國旅客到屏東深度旅遊，留下難忘的暑假回憶。