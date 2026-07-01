我是廣告 請繼續往下閱讀

直言蕭旭岑「衷心耿耿」、「令人同情」

呼籲外界應避免內鬥 勿消耗馬英九政治遺產

前總統馬英九近期因其基金會人事風波引發外界高度關注，甚至引發揣測他身體狀況不佳、疑似記憶力衰退等失智狀況。不過，也有媒體直擊，馬英九每天規律外出，返家時更是步伐穩健，無須旁人攙扶，親自關門時也不忘眼觀四面、注意家門外周遭動靜，看來精神不錯，一切按部就班。對此，政治大學東亞所名譽教授邱坤玄表示，馬英九雖已步入政治生涯晚期，但其推動兩岸和平交流的貢獻不容抹滅，堪稱「英雄遲暮」，呼籲外界勿損害馬英九晚年形象與政治遺產。針對馬英九風波，邱坤玄近日指出，馬英九執政期間及卸任後，持續積極促進兩岸民間交流與對話，尤其在馬習會等歷史性場合中發揮關鍵作用，為台海穩定奠定基礎。即使近年健康狀況傳聞不斷，馬英九仍堅持投入兩岸事務，學者認為這正是其「英雄本色」的最佳體現。至於馬英九基金會近期爆發的執行長更迭與財務指控爭議，外界多將焦點放在前執行長蕭旭岑的角色上。由於蕭旭岑長期擔任馬英九重要幕僚，曾任總統府副秘書長及國民黨副主席，邱坤玄形容其「衷心耿耿」，多年來盡心輔佐馬英九處理兩岸交流事宜，包括基金會日常運作與兩岸論壇籌備。邱坤玄認為，「蕭旭岑對馬前總統的忠誠無可置疑，他推動的許多兩岸項目都是實實在在的成果」，他並表示，「在這波風波中，蕭旭岑的處境令人同情。」相較之下，網路及台灣社會對金溥聰的介入多持負面評價。金溥聰曾為馬英九重要幕僚，此次受託調查基金會事務並對外召開記者會，指控蕭旭岑等人違反財政紀律。不少輿情直指金溥聰舉動不僅未妥善處理內部事務，反而加劇分裂，損害馬英九晚年形象。邱坤玄呼籲，無論調查結果如何，都應以維護兩岸和平大局為重，避免內鬥進一步消耗馬英九的政治遺產。