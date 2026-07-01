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▲郭台銘說3支手機各有不同用途。（圖／翻攝自YouTube＠Joeman）

鴻海創辦人郭台銘近日爆出緋聞，與一名女球友過從甚密，讓他的私生活再度受到大眾關注。過去百萬YouTuber Joeman就曾開箱過郭董的豪宅，意外發現他有3支手機。郭董當時解釋原因，表示3支各有不同用途，有的比較私人、有的則用來打國際電話，當被Joeman追問「川普會打哪一支給你」時，郭董則尷尬笑說「天機不可洩漏」。Joeman 7年前拍影片時，去開箱郭台銘位於台北市信義計畫區的百坪豪宅「信義富邦」，當時郭台銘熱心跟Joeman介紹自己的家，有專屬理髮區和洗頭台，以及超大的120吋電視，不過整體裝潢其實不算鋪張，意外很有生活感。而Joeman在客廳閒晃後，發現一張桌子上擺著3支手機，一問才知道，原來3支都是郭台銘的。Joeman當時好奇詢問：「怎麼會一次拿3支手機？」郭台銘解釋：「這手機有的時候是屬於比較私人的、有的是國際的，有不同的用途。」結果Joeman又追問：「那川普會打哪一支給你啊？」郭台銘只能尷尬笑說：「這個天機不可洩漏」。除此之外，Joeman當天也跟郭董聊到感情問題，假設他跟老婆曾馨瑩吵架，通常都是誰先道歉？郭董笑答要看狀況：「但大部分都是我比較會先示軟，我們有時候聚餐或是晚上自己吃飯的時候，我就會主動說那我今天幫你洗碗。」郭董說他會靠做家事來換曾馨瑩原諒，Joeman則捧場笑回這招要學起來。而郭台銘如今已搬去首席公館居住，不過他日前被狗仔拍到，有帶女球友一起去信義富邦；當時兩人僅短暫停留，並未過夜，交情是否有超越友誼，只有當事人才清楚。