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Q：PIF是什麼？

A：

產品發生安全疑慮、不良反應時，可以更快速掌握產品

Q：化粧品有哪些？

A：

Q：為什麼需要登記PIF？

A：

「不影響依法完成登錄合法產品的上市。」

▲對於PIF制度，製造業者及輸入業者需要建立，且有其責任。（示意圖／翻攝自 Canva）

Q：如果沒有登記PIF會怎麼樣？

A：

Q：誰需要建立PIF？

A：

Q：消費者購買怎麼分辨產品有無登記PIF？

A：

Q：若網路上有從國外代購回台的商品，還可以買嗎？

A：

化妝品制度今（1）日起全面上路！為保障消費者使用安全，與國際接軌的「化粧品產品資訊檔案PIF制度（Product Information File, PIF）」第三階段全面施行；食藥署要求，化妝品產品必須完成產品資訊檔案（PIF）才可販售，違者最高可罰100萬元。對於PIF是什麼、消費者如何辨別，《NOWNEWS今日新聞》提供懶人包一次看懂。食藥署說明，是為佐證產品安全評估、成分組成及功能的基礎資料。在成分、製造來源、安全評估、試驗資料及功能佐證等資訊，有助於即時釐清原因，並採取必要管理措施。根據《化妝品衛生安全管理法》第3條化粧品施於人體外部、牙齒或口腔黏膜，用以潤澤髮膚、刺激嗅覺、改善體味、修飾容貌或清潔身體的製劑。常見種類包括清潔用的沐浴乳、洗髮精、一般牙膏、漱口水；保養用的乳液、面膜、化妝水、彩妝用的粉底、口紅、腮紅、髮用的染髮、燙髮及護髮乳。食藥署表示，PIF制度為國際間化粧品安全管理核心機制之一，制度核心在於免除上市前審查，並非認證、事前審查、核准或核備制，也無認證標章或證書，落實業者把關產品責任，佐證產品合規與安全，食藥署也提早於108年公告，並依產品種類自113年7月起分年分階段實施，給予業者至少5年緩衝準備期。食藥署自108年起至今已辦理489場PIF教育訓練、工作坊及輔導訪視，並於醫療器材及化粧品數位學習網建置52部PIF製作教學影片及23份文件範例，同時設立PIF專區與諮詢專線（03-573-2539），提供業者多元且完整的輔導資源。原則上會以「輔導先行」，食藥署表示，若涉違反化粧品衛生安全管理法第4條，依同法第23條處新台幣1萬元以上100萬元以下罰鍰，並得按次處罰；情節重大者，並得處1個月以上1年以下停業處分或令其歇業、廢止其公司、商業、工廠全部或部分登記事項，或撤銷或廢止該化粧品登錄或許可證。製造業者及輸入業者。至於一般販賣業者、受託製造業者、服務使用業者及消費者則不需要；責任在於製造及輸入業者。食藥署說明，當消費者選購時，建議先確認「產品是否具有完整中文標示」，包括品名、用途、用法、全成分、製造或輸入業者名稱及地址、效期或批號等資訊；另外也可至食藥署「化粧品產品登錄平台系統」查詢產品是否完成登錄。食藥署建議，除了可透過登錄平台查詢，如果產品來源不明，或宣稱誇大不實或醫療效能，應避免購買。同時，食藥署提醒，國人自國外購買化粧品供個人自用，仍應留意產品來源及使用安全。此外，「這類化粧品無中文標示」，如果使用後導致刺激、過敏、紅腫等肌膚傷害，需自行向國外求償，呼籲消費者選購來源清楚、標示完整且完成登錄的產品，以保障自身使用安全。