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燕山湯圓停業原因曝光！缺工導致負評暴增

▲捷運雙連站飄香超過60年的知名小吃「燕山湯圓」，店內豬肝湯圓是招牌品項。（圖／燕山湯圓）

▲今（1）日燕山湯圓再度發文，坦言停業的真正原因，員工夥伴超難找，缺工很久了。（示意圖／燕山湯圓）

台北市捷運雙連站、經營60多年的在地知名小吃店「燕山湯圓」，無預警在昨（30）日宣布正式熄燈，原本聲稱老闆因國巨股票大漲賺到財富自由，消息一出震驚大批老饕。對此，店家今（1）日再度發文說明結束營業的真正原因：捷運雙連站飄香超過60年的知名小吃「燕山湯圓」，店內豬肝湯圓、碗粿都是招牌，最貴的品項豬肝鹹湯圓麵也才120元，在台北已是CP值極高的平價小吃，但昨（30）日店家突然宣布結束營業，笑稱：「賀！狂賀！！老闆得償所願，國巨股票創新高，財富自由；老闆不想努力了，結束營業，閒散悠然見南山」。今（1）日燕山湯圓再度發文，坦言停業的真正原因，員工夥伴超難找，缺工很久了，員工都硬撐著工作；相處也變得劍拔弩張。員工因為壓力大、時不時就吵架，對客人也開始漸漸的不友善、負評也越來越多。燕山湯圓表示，發生多次始終無法改善服務品質，綜合考量下，決定結束營業，讓想退休的退休、想工作的另找輕鬆的工作，不少老饕也紛紛留言道別：「想到吃不到你們家湯圓，讓我的胃無限哀傷」、「很幸運能吃了二十多年，謝謝您們」、「以後真的沒有豬肝湯圓可以吃了，我的兒時回憶」、「那我以後回去雙連吃什麼」、「可惜以後沒得愛吃的鹹湯圓了」、「從小吃到大的好味道，也是一路看著你們努力到現在，真的很捨不得」。