我是廣告 請繼續往下閱讀

▲九天盃太子極限環台賽，熱血選手肩扛重達10公斤的三太子神偶，踏上為期28天、全長超過千公里的徒步環島旅程(圖／九天民俗團提供2026.7.1)

一年一度的暑期體育盛事「九天盃太子極限環台賽」已邁入第14屆，今（1）日於台中市大雅區舉行鳴槍起跑儀式。今年共有13名選手組成兩支隊伍，將肩扛重達10公斤的三太子神偶，展開為期28天、全長1,035公里的徒步環島挑戰。參賽選手將面對夏季極端高溫與颱風雨勢等氣候考驗，自台中出發逆時針繞行台灣28站後折返，考驗體能與意志極限。本屆賽事選手陣容多元，涵蓋社會各階層與不同年齡層。其中年紀最輕的參賽者為3名來自高雄中學儀隊的學生，他們延續「微笑南台灣、為公益而跑」的傳統，在環島漫漫長路上同步為高雄在地社福機構進行勸募。年齡最高的參賽者則是61歲的趙定樺，創下歷屆全程組最高年齡紀錄，其以實際行動證明年齡並非拒絕挑戰的理由。此外，今年亦有定居台灣的日本籍選手福田浩希加入，成為本屆賽事中唯一的外籍參賽者，以外國人的視角實踐對台灣島嶼的深厚情感。在全程組選手中，挑戰「六連霸」的陳聖杰成為本屆賽事焦點。陳聖杰自參與第二年起便年年報名，他坦言，九天民俗技藝團團長許振榮多年前在頒獎典禮上的一句詢問，「你有沒有勇氣走10年、走台灣1萬公里？」激勵他堅持至今。陳聖杰表示，隨年齡增長生活壓力漸增，但希望在有限生命中發揮無限價值，創造屬於自己的紀錄。本屆全程組正賽原有13人報名，因一名選手臨時退出，首隊最終以6人編制應戰。相較於全程組，今年「分段賽」的參與熱度大幅增溫，吸引多組企業團體與路跑愛好者集體報名，分段賽總參與人數預計突破200人，為往年的兩倍。除了場上揮汗挑戰的選手，後勤支援力量同樣引人注目。今年有超過300名來自全台各車隊的重機騎士自發性參與，認領各路段擔任義務裁判，負責護衛選手沿途的交通安全，其中更包含數名累計服務超過十年的「黃金裁判」。九天民俗技藝團團長許振榮指出，這些義務裁判許多在社會上是經商有成的企業主，卻願意放下工作，頂著烈日在路邊守護選手安全。他強調，這種無私奉獻的精神正展現了台灣人最溫暖的面貌；他也承諾，即便未來全程組僅剩一人報名，這項極限環台賽事也將堅持舉辦下去。