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立法院教文委員會今（1）日審查運動部今年度預算，綠委吳思瑤率先發言澄清教育部長鄭英耀遭藍營砲轟請病假去輔選一事，強調6月29日是去彰化視察地方教育基礎設施與青年學子座談等，現場各黨委員都在現場，而召委羅廷瑋卻抹黑是請病假輔選，要求羅廷瑋說明，雙方爭論不休，吳沛憶與葉元之也加入戰局，最後在羅廷瑋直接宣布休息。吳思瑤表示，羅廷瑋宣稱鄭英耀請病假去輔選，這攸關教文委員會跟事實真相釐清，6月29日當天是排定去彰化視察教育基礎建設，包括青年學生座談與青創年輕世代對話等，地方教育單位也有陪同，是公務行程，不是輔選行程，且各黨委員都在，包括陳素月、謝衣鳳都在，羅廷瑋卻說是輔選行程，自己要為教育部澄清。此外吳思瑤說，6月19日鄭英耀確實身體不適，但也完成當天的詢答，事實就是如此，卻被抹黑請假去輔選，不樂見召委對官員做不實指控，請羅廷瑋說明，否則官員依循程序請假，卻被秋後算帳，對官員不公平，「我監督官員同樣捍衛官員權益」。對此羅廷瑋稱，現在是在討論運動部預算，吳思瑤是在拖延運動部預算審查，雙方你來我往，過程中吳沛憶與葉元之也加入戰局，最終羅廷瑋便直接宣布休息。