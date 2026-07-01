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義守大學、高雄市中小學校長協會與義大遊樂世界今（1 ）日共同舉辦「義起遊科學」產學聯盟記者會，三方將以108課綱核心素養為基礎，結合樂園設施、古希臘主題場域、國際文化展演與5G、AI智慧科技，共同打造校外「核心素養沉浸教育基地」，讓學生從玩樂中觀察、提問、合作與表達，把課本知識轉化為真實生活經驗。義大開發總經理王香完表示，義大遊樂世界近期升級為全台首座運用5G及AI技術的主題樂園，擁有大型機械設施、室內主題遊樂館、5D鬼船、飛越台灣飛行劇院，以及魔幻空間等沉浸體驗設施，具備發展校外教學的多元條件，依照不同學齡規劃的學習內容，國小階段可從文化美學、情境探索與生活觀察出發；國高中階段則可延伸至設施科學、力學原理、智慧科技應用、團隊任務與專案規劃，呼應108課綱「自主行動、溝通互動、社會參與」三大核心素養。王香完提到，以園區設施為例，其中天旋地轉與極限挑戰等，在運轉過程中蘊含機械力學、重力加速度與動能轉換等科學原理；5G與AI科技導入，則有助於學生看見AI智慧應用如何進入日常生活，搭配希臘主題情境與國際文化展演，能引導學生在沉浸體驗中理解知識等。義守大學副校長沈季燕表示，此次攜手高雄市中小學校長協會與義大遊樂世界推動教育合作計畫，結合大學專業資源、產業場域與沉浸式體驗，讓知識從課本走入生活。義守大學將持續發揮「X+AI」跨域人才培育前瞻優勢，協助中小學生提早探索科學、科技、工程、管理及人工智慧等領域，深化108課綱與大學教育接軌，「讓孩子在義大遊樂世界坐上設施的那一刻，也是在體驗一堂生動的科學課」，陪伴學生從體驗中學習、從探索中發現未來方向。高雄市中小學校長協會高中職副理事長陳建民表示，透過此次與義大世界合作，希望提供教育夥伴更多元的休閒選擇，讓教職員工及學生在課業與工作之餘，也能適時紓解壓力、增進身心健康，並促進家庭親子互動。將來同時也會融入義守大學完善的師資，將遊樂器材的各項原理，透過做中學、學中做，達到理論與實務的結合寓教於樂，讓義大遊樂園區也是學習場域。