日本政府1日起正式調漲外國旅客簽證（Visa）申請費用，單次入境簽證費用由原本3000日圓大幅調升至1萬5000日圓，漲幅達5倍；多次入境簽證也從6000日圓調高至3萬日圓。這是日本自1978年以來、相隔約48年首次調整簽證規費，政府表示，主要是因應訪日旅客快速增加所帶來的行政成本上升，預估每年可增加約1200億日圓收入。
日本48年來首度調漲簽證費 單次Visa暴漲5倍
根據日本經濟新聞報導，日本外務省指出，近年訪日觀光持續成長，簽證核發數量大幅增加，使相關行政作業及人力成本不斷攀升，因此依據《外務省設置法》規定，考量實際行政成本及匯率因素後，決定調整收費標準。
新制上路後，單次入境簽證（一次簽證）申請費由3000日圓提高至1萬5000日圓；可於有效期間內多次入境的多次簽證，則由6000日圓調升至3萬日圓。
外務省：收費仍具競爭力 已接近歐洲水準
外務省強調，日本過去的簽證費用相較其他主要國家明顯偏低，即使調整後，也未高到足以削弱日本作為旅遊目的地的競爭力。
目前，美國短期簽證費約185美元（約2萬8000日圓）、英國為135英鎊（約2萬7000日圓）、加拿大100加元（約1萬1000日圓），而加入《申根協定》的歐洲國家則統一收取90歐元（約1萬5000日圓），日本此次調整後已接近歐洲水準。
中國旅客占七成 簽證新制主要影響120多國
日本政府近年持續推動觀光立國政策。根據官方統計，2025年外國旅客入境人數達4243萬人次，創下歷史新高，政府並設定2030年吸引6000萬名國際旅客的目標。
伴隨旅遊需求攀升，2025年日本共核發超過786萬件簽證，已接近疫情前2019年的歷史高點。其中，中國旅客就占571萬件，約占全年簽證核發總數73%，成為日本簽證業務的最大來源；此外，菲律賓、越南等120多個國家及地區民眾，目前仍須申請簽證才能入境日本。
不過，由於日本已對74個國家及地區提供短期停留免簽待遇，外務省表示，2025年約有八成外國旅客都是免簽入境，因此此次調漲簽證費，主要影響仍集中於需要事先申請簽證的國家。
因應觀光公害 出國稅同步調高至3000日圓
另一方面，隨著觀光人潮暴增，日本各地也面臨「過度觀光」（觀光公害，Overtourism）問題。政府同樣自7月1日起，將國際觀光旅客稅（俗稱出國稅）由每人1000日圓調高至3000日圓，希望將增加的稅收投入改善觀光公害、交通與地方旅遊環境等相關措施。
由於出國稅同樣適用於赴海外旅行的日本民眾，政府也同步祭出配套措施，下調護照申辦費用。自7月1日起，透過線上申請10年效期護照的18歲以上申請人，手續費降至8900日圓，較原本費用便宜約44%，藉此減輕日本民眾負擔。
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根據日本經濟新聞報導，日本外務省指出，近年訪日觀光持續成長，簽證核發數量大幅增加，使相關行政作業及人力成本不斷攀升，因此依據《外務省設置法》規定，考量實際行政成本及匯率因素後，決定調整收費標準。
新制上路後，單次入境簽證（一次簽證）申請費由3000日圓提高至1萬5000日圓；可於有效期間內多次入境的多次簽證，則由6000日圓調升至3萬日圓。
外務省：收費仍具競爭力 已接近歐洲水準
外務省強調，日本過去的簽證費用相較其他主要國家明顯偏低，即使調整後，也未高到足以削弱日本作為旅遊目的地的競爭力。
目前，美國短期簽證費約185美元（約2萬8000日圓）、英國為135英鎊（約2萬7000日圓）、加拿大100加元（約1萬1000日圓），而加入《申根協定》的歐洲國家則統一收取90歐元（約1萬5000日圓），日本此次調整後已接近歐洲水準。
中國旅客占七成 簽證新制主要影響120多國
日本政府近年持續推動觀光立國政策。根據官方統計，2025年外國旅客入境人數達4243萬人次，創下歷史新高，政府並設定2030年吸引6000萬名國際旅客的目標。
伴隨旅遊需求攀升，2025年日本共核發超過786萬件簽證，已接近疫情前2019年的歷史高點。其中，中國旅客就占571萬件，約占全年簽證核發總數73%，成為日本簽證業務的最大來源；此外，菲律賓、越南等120多個國家及地區民眾，目前仍須申請簽證才能入境日本。
不過，由於日本已對74個國家及地區提供短期停留免簽待遇，外務省表示，2025年約有八成外國旅客都是免簽入境，因此此次調漲簽證費，主要影響仍集中於需要事先申請簽證的國家。
因應觀光公害 出國稅同步調高至3000日圓
另一方面，隨著觀光人潮暴增，日本各地也面臨「過度觀光」（觀光公害，Overtourism）問題。政府同樣自7月1日起，將國際觀光旅客稅（俗稱出國稅）由每人1000日圓調高至3000日圓，希望將增加的稅收投入改善觀光公害、交通與地方旅遊環境等相關措施。
由於出國稅同樣適用於赴海外旅行的日本民眾，政府也同步祭出配套措施，下調護照申辦費用。自7月1日起，透過線上申請10年效期護照的18歲以上申請人，手續費降至8900日圓，較原本費用便宜約44%，藉此減輕日本民眾負擔。