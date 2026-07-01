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民眾黨市議員初選爭議不斷，先前被民眾黨推派選台中北屯區議員參選人邱于珊爆料，地方黨部以「民調大幅落後」為由勸退，傳出將由台中市黨部發言人吳皇昇出戰；不過，民眾黨今（1）日召開中央委員會，吳皇昇將接任政策會執行長、黨中央發言人。吳事後也透過聲明表示，不參與2026年北屯區議員選舉，並呼籲支持者凝聚力量，團結支持民眾黨提名的候選人。民眾黨今日召開中央委員會，會中通過苗栗第五類公職人員名單，徵召苗栗縣通霄鎮民代表第一選區繆宗翰、苗栗縣竹南鎮民代表第一選區王竟倫、苗栗縣頭份市民代表第三選區徐筱啡。黨主席黃國昌也於會中布達新一波一級主管人事命令，包括，吳皇昇為政策會執行長兼發言人、原文宣群代理副秘書長李頂立為文宣群副秘書長、原新聞部代理主任兼發言人張彤為新聞部主任兼發言人、原社發部副組長余志修為組織發展部副主任。黃國昌表示，此次依照《中央黨部組織規程》所做之黨中央一級主管人事調整，持續完善組織運作、健全分工，透過更完善的政策整合與行政支援量能，成為第一線投入選戰的地方夥伴最堅實的後盾。黃國昌表示，台灣民眾黨是一個有制度、嚴守程序的政黨，從不會隨著外界毫無根據的傳聞起舞。無論是黨內初選機制、地方議員提名作業、選情民調評估，都是按照既定的程序走，黃國昌強調「台中北屯區近期登上媒體版面的爭議許多都是外界杜撰臆測，民調數字是科學，相信台灣民眾黨每位投入選戰的夥伴，都是把心力放在爭取選民認同、提升自身競爭力，不會受流言影響，繼續腳踏實地深耕地方」黃國昌指出，吳皇昇擁有完整的行政歷練與專業背景、不僅具備建設規劃及工程專業、於大學任教培育人才，過去更曾擔任新竹市政府行政處長、台中市政府研究發展考核委員會主任委員、台中市政府新聞局長等職務，兼具政策規劃、行政管理與公共溝通能力。黃國昌表示「在皇昇明確與黨中央表達不會投入2026年台中市北屯區議員選舉後，對於這樣學經歷豐厚的戰將，我們認為絕不能讓他在年底大選這場關鍵戰役缺席」因此，特別邀請吳皇昇出任政策會執行長並兼任發言人，期盼他發揮所長，強化政策整合、公共溝通與組織戰力，與黨內夥伴並肩作戰。針對台灣民眾黨秘書長周榆修於會中報告，台灣民眾黨2026年黨代表大會暨七週年黨慶已正式定案，將於8月2日在台中舉辦。黃國昌表示，黨代表大會是凝聚全黨共識、擘劃未來發展的重要時刻，而七週年黨慶也將作為2026地方選舉的重要起點。今年黨慶將以全國候選人為主角，邀集各地提名及徵召人選共同參與，展現團隊整合、深耕地方的決心，相關活動內容將陸續對外公布。