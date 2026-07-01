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人工智慧晶片巨頭輝達（Nvidia）是全球市值最高的科技公司之一，但相較於其他科技巨頭的豪華辦公設施和免費餐點，輝達顯得節儉許多。外媒透露，許多前員工指出，輝達的餐廳採取部分補助制度，有部分飲品需額外自行付費。這些員工也透露，餐點這類型的福利並不是他們看重的焦點。根據《商業內幕》（Business Insider）報導，與許多大型科技同行不同，Nvidia 並沒有免費午餐。軟體工程師兼產業分析師奧羅斯（Gergely Orosz）最近在 社群平台X上發文提到，輝達不提供免費零食和咖啡，引發外界對輝達職場福利方面的關注。兩位輝達前員工透露，員工餐廳的餐點並非免費，但有提供補貼，部分餐點費用由公司負擔。然而，咖啡是免費的，但特定的瓶裝飲料和從廠區內咖啡廳購買的飲品則需付費。報導提到，這項政策反映了輝達的企業文化，與其他矽谷科技公司福利競賽有所不同，當競爭對手利用免費餐點、健身房和豪華園區來吸引員工留在辦公室時，輝達更重視工作本身，職場福利只是其次。商業內幕指出，在追求效率的新時代，大型科技公司現在正日益縮減福利。亞馬遜和蘋果也不提供免費食物。輝達的做法與 Google 形成鮮明對比，後者繼續提供由主廚烹製的餐點和備有零食的小廚房。隨著科技公司在 AI 和成本紀律時代重新思考職場福利，輝達這種做法其實已不再突兀。報導引述前員工說法指出，黃仁勳的工作哲學，是將享樂和工作分開，公司沒有桌球桌、公司健身房、預約按摩或類似的東西。同時希望員工能夠完成他們的一生志業，維持健康的工作與生活平衡比提供免費福利更重要，當其他公司提供免費服務，隱約在哄騙員工盡可能留在辦公室裡，而輝達的哲學正好完全相反。亦有前員工提到，「節儉深植於輝達的 DNA 中」，輝達的餐飲或福利政策也並未影響員工工作意願，因公司有許多吸引人的工作在持續進行，員工在意的是能快速取得食物後回到工作崗位，餐飲福利不是他們的焦點。