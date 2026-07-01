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好市多開賣世界盃金條！5公克「2.5萬元」傻眼：口袋不夠深

▲有消費者認為多出的費用包含特殊鑄造與收藏價值，加上世足限定設計「紀念無價」，因此仍決定收藏。（圖／翻攝自臉書粉專「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」）

「今天買了……本來覺得很貴，但看了一下台銀5公克金條也要24210元，這個更有紀念價值一點」、「怎麼會有人感覺這種有可能比金條便宜呢？鑄造師又不是在做心酸的」、「刷卡分期買了，紀念無價」、「這個是金飾版金條有加工費，不要想說用牌價去算」。

▲2026世界盃最新晉級狀況，法國16強將對上巴拉圭、巴西則跟挪威在16強碰頭。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2026年世界盃足球賽小組賽全部落幕，正式進入32強淘汰賽，各式周邊商品也跟著掀起搶購熱潮。好市多近日推出世界盃999.9純金5公克紀念金條，每塊售價2萬5499元，每卡每日限購一組，消息曝光後掀起熱議。對此，雖然不少人直呼價格太高，但也有球迷馬上入手，認為雖然比市面同重量金條貴約4千元，但特殊鑄造與收藏價值，加上世足限定設計，根本是紀念無價。一名網友在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」分享，好市多開賣瑞士原裝5公克「999.9純金世界盃金條」，每塊售價2萬5499元，且每日每卡限購一組。他看到商品後忍不住表示：「這一塊真的好漂亮，很想買起來，但口袋不夠深。」消息曝光後，不少網友認為價格偏高，紛紛留言表示，「土匪嗎」、「不要買，金價比外面貴很多」、「完全沒燒到」、「貴死了，多付了快四分之一」、「冠上世足，買家現賠4千多」、「太貴了，比台銀賣的金條貴太多了」、「又不能戴、買來放保險箱？」不過，也有不少人抱持不同看法，認為紀念商品不能只看黃金牌價，事實上，這款世界盃紀念金條採用瑞士原裝製造，重量5公克、純度999.9，正面刻有世界盃冠軍獎盃圖樣及FIFA字樣，售價25499元。目，究竟值不值得收藏，就看球迷的熱愛程度有多高。