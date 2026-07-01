《戀與深空》近期因為新角色「敖尹」（Valko）在中國社群掀起巨大爭議，日前官方宣布永久取消第六位男主角「敖尹」的開發計劃，但這項決定讓歐美、日本地區海外玩家相當不滿，認為官方不應該只因中國部分玩家的意見，就抹殺掉全球都期待的新角色，在社群上又掀起討論。
玩家不滿劇情設定 擅闖住家、引狼入室
《戀與深空》近日推出第六位新男主角「敖尹」設定動畫，該角色背景是夜行狼王，個性狂野，不過在官方影片中，敖尹不僅擅闖女主角（玩家）家中，甚至直接把女主角抱起拋在床上，說出「引狼入室有什麼不好」、「只要探頭進去瞧瞧」等言論，引發大批玩家不滿，認為敖尹的行為令人感到噁心，「根本強姦犯，到底誰在喜歡」、「這段感覺主控真的在掙扎」。
中國網路社群上掀起巨大反彈聲浪，不過也有部分玩家認為，「討厭這個角色沒關係，但這樣罵太過火了吧」、「這遊戲本來就是16+」。現在官方也宣布，全面終止敖尹的開發計劃，未來只會專注在目前5位男主角上。
直接刪除角色開發 引發支持玩家不滿
官方終止開發敖尹的消息傳出後，引發歐美、日本等海外玩家不滿，認為當初官方在線下活動公開敖尹時，現場玩家們也有歡呼和期待，官方卻忽略這些正面反應，只因為那些批評聲浪，就終止角色開發計劃，令他們感到相當失望，海外玩家也在連署網站Change.org發起「讓敖尹回來」活動，已有6.3萬人參與連署。
Threads上也有玩家難過表示，「看到深空官方客服：『他已經奔跑向屬於他的森林了』，我不行了真的好想哭⋯代入自己很期待他的到來，結果知道他已經不會來了絕對會難過到不行⋯ 想要抱抱敖尹卻已經沒有任何方式了⋯」、「官方把他放生了還好意思這麼說，疊紙大騙子」、「我沒有想推他但也很期待他上線，大家安分守己的換來是將他下架」。
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《戀與深空》近日推出第六位新男主角「敖尹」設定動畫，該角色背景是夜行狼王，個性狂野，不過在官方影片中，敖尹不僅擅闖女主角（玩家）家中，甚至直接把女主角抱起拋在床上，說出「引狼入室有什麼不好」、「只要探頭進去瞧瞧」等言論，引發大批玩家不滿，認為敖尹的行為令人感到噁心，「根本強姦犯，到底誰在喜歡」、「這段感覺主控真的在掙扎」。
中國網路社群上掀起巨大反彈聲浪，不過也有部分玩家認為，「討厭這個角色沒關係，但這樣罵太過火了吧」、「這遊戲本來就是16+」。現在官方也宣布，全面終止敖尹的開發計劃，未來只會專注在目前5位男主角上。
官方終止開發敖尹的消息傳出後，引發歐美、日本等海外玩家不滿，認為當初官方在線下活動公開敖尹時，現場玩家們也有歡呼和期待，官方卻忽略這些正面反應，只因為那些批評聲浪，就終止角色開發計劃，令他們感到相當失望，海外玩家也在連署網站Change.org發起「讓敖尹回來」活動，已有6.3萬人參與連署。
Threads上也有玩家難過表示，「看到深空官方客服：『他已經奔跑向屬於他的森林了』，我不行了真的好想哭⋯代入自己很期待他的到來，結果知道他已經不會來了絕對會難過到不行⋯ 想要抱抱敖尹卻已經沒有任何方式了⋯」、「官方把他放生了還好意思這麼說，疊紙大騙子」、「我沒有想推他但也很期待他上線，大家安分守己的換來是將他下架」。