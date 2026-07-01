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▲今年499元福袋推出3款「布偶掛飾購物包」，結合今年最流行的曬娃趨勢，開發專屬口袋。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲799元福袋則有3款「2WAY 側背包」，中性的藍/綠/卡其三色低調不顯眼。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲999元福袋則有7款，包括兩款「扭蛋機組」，質感黑色與卡其色兩款選擇。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11「伸縮拖輪車附吊飾」，共2款，可伸縮功能更升級搭機出遊買更多戰利品。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「涼感被+造型枕」3款療癒圖案，搭配涼感材質與雙面印刷大圓面，還可抱著大臉造型靠枕。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲1999元福袋，3款日本家電品牌Bmxmao「空氣清淨無葉風扇」；1699元福袋，3款 Traveler'sChoice 「21吋上掀行李箱」。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11福袋抽百萬塗裝名車、機票金磚、精品包，跟著史努比機長一起出遊。（圖／記者鍾怡婷攝）

7-11迎接7月11日7-ELEVEN Day到來，攜手星宇航空推出19款精美福袋，全台門市7月8日開賣，福袋售價自499元到1999元，還可抽百萬大獎，頭獎是「MINI COOPER」名車，另有愛馬仕MINI KELLY精品包、機票造型金磚、100萬openpoint 點數等大獎，全部獎項加起來總價值超過1000萬元。《NOWNEWS》整理福袋內容物全開箱、福袋價格、怎麼買最便宜一次收。◾499元福袋：共推出3款「布偶掛飾購物包」，結合今年最流行的曬娃趨勢，開發專屬口袋，內袋還可放 A4 尺寸兼具實用性。內含25張品牌優惠券、220元零食飲料組+1組抽獎序號◾799元福袋：799元福袋則有3款「2WAY 側背包」，中性的藍／綠／卡其三色低調不顯眼，可手提或側背加上多口袋設計，上課或旅行外出大容量超夠裝。內含25張品牌優惠券、220元零食飲料組+2組抽獎序號◾999元福袋：999元福袋則有7款，包括兩款「扭蛋機組」，質感黑色與卡其色兩款選擇，附上貼紙可隨個人喜好客製化機台，還有扭蛋與專屬徽章；以及「伸縮拖輪車附吊飾」，共2款，可伸縮功能更升級搭機出遊買更多戰利品。還有盛夏臥室必備的「涼感被+造型枕」3款療癒圖案，搭配涼感材質與雙面印刷大圓面，還可抱著大臉造型靠枕，午休或宅家追劇最合適。內含25張品牌優惠券、220元零食飲料組+3組抽獎序號。◾1699元福袋：3款 Traveler'sChoice 「21吋上掀行李箱」，藍／白／黑三種色系搭配史努比出遊圖素增添趣味，時下流行的上掀行李箱款式在飯店省空間最方便。內含26張品牌優惠券贈一張星巴克兌換券+5組抽獎序號◾1999元福袋：3款日本家電品牌Bmxmao「空氣清淨無葉風扇」，在炎夏放在臥室或客廳，搭配使用讓舒適更加。內含26張品牌優惠券贈一張星巴克兌換券+6組抽獎序號福袋將在7月8日00:00時在全台門市開賣，可搭配「7-ELEVEN DAY uniopen會員開心花」優惠，7月8日至7月14日使用7-ELEVEN DAY 隨取卡售價1111元，多送100點openpoint點數；使用指定信用卡可享滿1111元立折100元優惠，兩者消費包含福袋在內，還可參加滿222元隨機抽購物金，最高可賺711元。◾「史努比X星宇航空限定MINI COOPER」頭獎共一名（價值約167萬）◾甜蜜約定金飾「機票造型金磚」二獎共一名（價值約122萬元）◾「MINI KELLY精品包」三獎共一名(價值約99萬元)加碼一7月8日到7月14日期間，天天抽「100萬OPENPOINT點數」，共7名（每日20:00公佈中獎序號於官方FB、活動官網）加碼二首週送你浪漫遊！抽「星宇航空布拉格（價值8萬元）、峇里島(價值3.5萬元)來回機票」各兩名，共4名（機票獎項需於7/14前登錄序號，將於7/21前公佈中獎序號於官方FB、活動官網）。