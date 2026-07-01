影片曝光後真相逆轉，有人發現孫興慜是向現場球迷鞠躬道別：「真心謝謝！（原文：감사합니다）」，而非為韓國淘汰一事道歉，「這影片完全沒有道歉的部份 原PO不懂韓文又在那亂帶風向」、「他是說真心謝謝！不是道歉」、「哇直接亂帶風向耶」

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他也向全國球迷表達深深的歉意，並誓言要「盡我所能，贏回韓國人民的支持。」間接宣告之後將繼續為國家隊奮戰的態度

世界排名前20的韓國，意外在本屆世界盃無緣進軍32強，引發韓國球迷空前憤怒，除前主帥洪明甫被炎上之外，有7.4萬人追蹤的《足球快報》，昨日更在Threads上發布一段韓國當家巨星孫興慜鞠躬向球迷道別的影片，並表達他不停向韓國球迷道歉，韓國本屆世界盃首戰2：0擊敗捷克，晉級情勢大好，後續卻先後敗給墨西哥與南非，最終以A組第三名作收，並因為進球數僅2顆，擇優規則下在各組第3中，最終排名中僅位列第10，無緣晉級32強淘汰賽。本屆世界盃擴軍48隊，韓國卻意外止步預賽後，引發一系列風波，除總教練洪明甫宣布請辭，為球隊失利負責外，總統李在明痛罵韓國足協也登上熱搜。稍早Threads流傳一部孫興慜在南非戰後來到球場外，向球迷道別的影片，實際上卻並非是在向韓國淘汰一事道歉，而是親自來到球場外，透過球迷見面與簽名服務，安撫韓國球迷的心，只見孫興慜在保全護衛下，一路鞠躬說著「真心謝謝！謝謝」，就算回到車上也搖下車窗，不斷鞠躬道謝。雖然孫興慜鞠躬道歉一事屬於誤傳，但實際上在韓國淘汰後，他也在IG上發表802字催淚感言，除表達失望之外，針對球隊令人失望的成績，，引發球迷淚目，「該道歉的不是你」、「看到你道歉更想哭了」、「根本不是你的錯」