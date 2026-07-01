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中國的《民族團結進步促進法》在今（1）日正式實施，對此，身兼民進黨主席的總統賴清德在中執會上表示，這不僅引發國際上的高度憂慮，也對包括台灣在內的國際社會帶來「跨境鎮壓」與「寒蟬效應」；他強調，「我們絕不會接受，更不會坐視中共想要把『紅色恐怖』與『統戰滲透』的黑手伸進台灣社會」。民進黨下午舉行中執會，賴清德表示，看到中國政府不顧這些日子以來，包含聯合國、歐洲議會、各國政府、人權組織與智庫等國際社會的強烈關切與反對聲音，執意通過這部「以團結之名，行同化與消滅之實」的「惡法」，顯示中國政府正在極權與獨裁的不歸路上越走越遠，完全違反世界潮流，也凸顯台灣與中國的差距越來越遠。賴清德提到，台灣是擁有多元族群、相互尊重與包容的國家，對待不同族群的核心價值是「多元與相互尊重」，這就與中國試圖利用《民族團結進步促進法》想達成的「消滅與強制同化」存在巨大差異，顯示出「民主台灣」與「威權中國」最根本的不同。賴清德指出，中國政府這些年來，把社會上的不同意見、不同信仰、不同文化與不同的認同都視作對共產黨政權的威脅；現在更要求所有人民都「只能有一種聲音」、「只能說同一種語言」甚至「只能信仰習思想與中國共產黨」，否則就要遭遇極權政府的威脅恐嚇與迫害入獄，這絕對不是一個「民主國家」可以接受的表現，更不是一個對自己有信心的大國會出現的作為。賴清德批評，這部惡法所威脅與影響的不只有中國內部的人民，而是中國政府進一步升級所謂的「長臂管轄」，對境外進行「跨境鎮壓」攻擊。任何國際上的政府、官員、民意代表、組織、企業或個人，都可能因為這部法律而遭受無理的打壓與制裁，過去中共已經對台灣進行了超過110項的「跨境鎮壓」作為，未來也必定試圖進一步擴大其適用範圍、制造寒蟬效應、威脅台灣人民屈服於中共威權，「我要強調，我們絕不會接受，更不會坐視中共想要把『紅色恐怖』與『統戰滲透』的黑手伸進台灣社會」。賴清德說，面對中國的威權擴張與步步進逼，執政團隊會繼續密切關注相關情況、建立預警機制與盤點反制措施，守護人民與國家，會更進一步強化全民識讀與公務員教育訓練、強化排除中共統戰企圖；針對中共的「跨境鎮壓」，建立預防及反制工作，並規劃完善援助及保護機制。賴清德提到，台灣也會強化國際合作，運用各種管道積極向國際發聲，力抗中共打壓，維護國家主權尊嚴，並與友盟國家建立合作機制，強化國際參與，合作反制中共跨境鎮壓，積極揭露中共對人權的侵犯。賴清德也再度呼籲國人提高警覺，密切關注在赴中國求學、經商或從事兩岸交流活動中可能會面臨的各項風險。政府也會持續加強相關的規範與提醒，與國際民主陣營一起反制中國跨境鎮壓、捍衛普世價值與基本人權，期待國內不分黨派與朝野，都能與政府一起守護人民安全，捍衛「民主台灣」不會成為「中國台灣」。