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試行成效顯著：詐騙案從一週93件降至個位數

單位可申請白名單 不想聽提示也可申請退出

你今天是否有聽到「這通是隱藏號碼電話，請注意。」、「這通是嘸號碼電話，要小心喔。」？由於詐騙集團常利用「隱藏號碼電話」進行詐騙，因此國家通訊傳播委員會（NCC）督導三大電信業者，導入示警機制，民眾接聽「隱藏號碼電話」來電時會先聽到語音警示，並在今（1）日起全面導入。NCC為防堵「隱藏號碼電話」詐騙，同時確保電信事業系統運作穩定並周全觀察民眾反饋，3月起要求三大電信事業先針對隱藏號碼行動受話端「試行」語音警示，中華電信、遠傳電信與台灣大哥大則分別在3月至6月陸續啟動試行，試行期間運作順暢且未接獲民眾負面反映，顯示該措施具相當可接受度，並具備全面推動之可行性。今日起針對「隱藏號碼電話」全面導入語音警示，民眾接到此類來電時，會先聽到國語「這通是隱藏號碼電話，請注意。」及臺語「這通是嘸號碼電話，要小心喔。」民眾可在播放期間按下任意鍵直接跳過警示，希望在不影響通訊品質的前提下，達成「減少誤信」目標。根據內政部警政署統計資料顯示，在針對隱藏號碼電話採行「異常話務即時阻斷」及最新「行動受話端語音警示」等措施後，隱藏號碼詐騙案件已由去年七月高峰期一週93件，到今年5月、6月已持續降低至個位數字。另該會考量犯罪手法恐移轉至市內電話，決定擴大防護網，督導中華電信針對市話受話端亦導入語音警示機制，以全面涵蓋用手機或市話接聽隱藏號碼之來電。NCC補充，考量部分機關(構)需透過隱藏號碼撥打電話，為避免影響其接通比例，該會要求三大電信事業針對發話端推出「白名單功能」，目前僅係開放「政府機關」及「本會專案核准單位」申請，經核准加入白名單之門號撥打隱藏號碼電話時將不觸發語音警示。而受話端用戶若因個人需求不聽隱藏號碼語音警示，也可隨時向電信事業申請辦理（如中華電信撥打12165語音專線）。