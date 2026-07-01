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▲Joeman（右）曾開箱郭台銘的豪宅（圖／翻攝自YouTube＠Joeman）

郭台銘近來被拍到和一名50歲女球友互動密切，一週要在高爾夫球場見面3次，豪門婚姻的經營再度受到關注，有讀者開始考古郭台銘上過的節目，7年前他曾登上Joeman的YT頻道開箱信義區豪宅，比起郭台銘的家，更讓粉絲注意到的是Joeman的模樣，跟現在相比簡直判若兩人，驚喊，「這是誰啦！」郭台銘7年前登上Joeman的頻道，開箱信義區豪宅，光是玄關就4坪，甚至還有洗頭台，Joeman說，「這是貴婦的夢想！」郭台銘說媽媽曾經摔斷腿，洗頭不方便，才在家裡裝了洗頭台，各種設備、家具都非常吸引人，不過更令人驚訝的，其實是Joeman的模樣，對比現在實在差很大，瘦下來的Joeman下顎線明顯，拿掉眼鏡之後又有韓星的味道，甚至連穿搭、髮型都不一樣。Joeman曾透露在一年之內瘦身20公斤，也認真研究穿搭，從肉感外型晉升型男，Joeman也不諱言有靠醫美幫忙，曾有網友好奇問他是怎麼越來越帥的，他直接回，「補了音波跟肉毒。」還曾拍影片公布自己做過的醫美項目，包括鳳凰電波、雙音波、肉毒、皮秒雷射、玻尿酸、消脂針等等。Joeman也強調，減肥會讓五官更明顯，他自己前後就瘦了30公斤，再加上牙齒矯正就差很多。讓許多人羨慕喊，「越活越年輕」、「跟之前比真的差太多了啦」、「不敢相信Joeman以前長這樣」。