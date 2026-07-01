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金靴獎怎麼算？ 進球數平手先看「助攻」

▲阿根廷球王梅西目前同樣攻進6球，與姆巴佩並列本屆世界盃射手榜第一，但因助攻數暫時落居金靴榜第2。（圖／美聯社／達志影像）

2026世足射手榜現況：姆巴佩靠「助攻」微幅領先梅西

▲目前在射手榜上僅有2球進帳的葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo），若想在職業生涯尾聲角逐象徵最強射手的金靴獎，必須在接下來的淘汰賽中把握機會、加速進球。（圖／美聯社／達志影像）

C羅還有機會嗎？ 歷史總射手榜梅西正式登基

數據分類 球員姓名 (國家) 進球數據與賽事紀錄 本屆進球榜 Top 1 姆巴佩 (法國) 6進球，2助攻。靠著助攻優勢，暫居本屆金靴獎領跑位置。 本屆進球榜 Top 2 梅西 (阿根廷) 6進球，0助攻。火力全開，與姆巴佩展開史詩級的神仙打架。 本屆進球榜 Top 3 哈蘭德 (挪威) 5進球，0助攻。北歐巨漢在後方緊追不捨，隨時可能超車。 世界盃歷史總進球 Top 1 梅西 (阿根廷) 生涯累積 19球，正式超越克洛澤登頂世界盃歷史射手王。 世界盃歷史總進球 Top 2 姆巴佩 (法國) 生涯累積 18球，年僅27歲就已殺入歷史榜單第二位。 單屆最多進球紀錄 方丹 (法國, 1958) 單屆狂轟 13球。這項遠古紀錄至今仍被視為難以跨越的高牆。

2026年美加墨世界盃進入32強淘汰賽階段，金靴獎競爭也正式進入白熱化。法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）與阿根廷球王梅西（Lionel Messi）目前同樣攻進6球，並列本屆射手榜第一，不過若依世界盃金靴獎排名規則，姆巴佩因握有2次助攻，暫時壓過尚未送出助攻的梅西，實質排名位居第1。《NOWNEWS》以下整理本屆世界盃金靴榜戰況，以及進球數相同時，金靴獎究竟怎麼分高下。對於一日球迷來說，可能還不清楚FIFA世界盃的「金靴獎」評選規則。這座獎項將會在賽會結束後，頒發給該屆賽事中的球員。有趣的是，如果賽事結束時有兩名（或以上）的球員進球數相同，將會啟動「突破僵局機制（Tiebreakers）」。首先會比較這幾名球員的，助攻較多者勝出；若助攻數依然相同，金靴獎將會頒給的球員，因為這代表著他擁有著最恐怖的進球效率。目前金靴獎的衛冕者正是法國頭號球星姆巴佩，他在2022年卡達世界盃以驚人的8顆進球抱走這項殊榮。本屆賽事的金靴獎競爭可說是神仙打架。目前，兩大超級巨星姆巴佩與梅西皆以「6顆進球」並列領先。根據上述的突破僵局規則，姆巴佩因為同時還握有2次助攻，在實質排名上暫時壓過了沒有助攻進帳的梅西。緊追在兩大天王身後的，是首度在世界盃大放異彩的挪威「魔人」哈蘭德（Erling Haaland，5球）。此外，法國隊的登貝萊（Ousmane Dembélé，4球2助攻）與巴西新生代王牌小維尼修斯（Vinicius Junior，4球1助攻）也正伺機而動，隨時準備超車。值得一提的是，在世界盃漫長的歷史中，本屆包含2022年得主姆巴佩、2018年得主英格蘭隊長凱恩（Harry Kane），以及2014年得主哥倫比亞J羅（James Rodríguez），都在試圖挑戰這項史無前例的二連霸或兩度奪魁的神級紀錄。至於無數球迷關心的葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo），他當然還有機會角逐金靴。不過，C羅本屆目前的2顆進球全部來自小組賽以5-0大勝烏茲別克的比賽，若想後來居上，這位葡萄牙老將必須在接下來的淘汰賽中加速進球頻率。除了單屆金靴獎，本屆賽會的「歷史總射手榜」也迎來了歷史性的洗牌。隨著梅西與姆巴佩的瘋狂進球秀，兩人的世界盃生涯總進球數已經分別來到19球與18球，正式超越了德國傳奇射手克洛澤（Miroslav Klose）的16球與巴西「外星人」羅納度（Ronaldo）的15球，成為世界盃歷史上最會進球的兩大傳奇。