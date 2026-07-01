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技術上送足球登月可能比美國奪冠容易多了

2026年世界盃32強淘汰賽火熱開打中，地主之一的美國男足準備在16強戰迎戰波士尼亞與赫塞哥維納。對此，美國國家航空暨太空總署（NASA）署長艾薩克曼（Jared Isaacman）喊話，若美國隊能夠奪下本屆世界盃冠軍，NASA將會把一顆足球送上月球，「這就是挑戰。所以美國隊，去贏得勝利吧！」根據《法新社》報導，艾薩克曼是在一場闡述月球基地計畫的活動中，對美國男足發表「祭品文」演說。艾薩克曼表示，「這算是給美國隊的一點小小動力」。艾薩克曼指出，1971年阿波羅14號任務中，太空人雪帕德（Alan Shepard）曾偷偷將一支高爾夫球桿和兩顆球帶上月球，並在月球表面揮桿。艾薩克曼表示，「我們要超越雪帕德，我們要讓足球登陸月球」。NASA月球基地計畫經理加西亞-加蘭（Carlos Garcia-Galan）強調這並非隨便說說，「只要美國隊贏得世界盃，我們絕對會在太空艙裡擠出空間」。加西亞-加蘭隨後幽默地指出，就技術層面而言，足球的重量很輕，送上太空並非難事。不過，美國隊的奪冠之路無疑充滿挑戰，「現在壓力全在美國隊身上了，祝他們好運」。