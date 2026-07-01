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國民黨主席鄭麗文黨內評價兩極，美麗島電子報董事長吳子嘉直言敗票女王，市議員秦慧珠也喊話，要她別再談美國總統川普跟中國國家主席習近平。國民黨文傳會主委陳以信今（1）日表示，外界聲音都虛心接受，但幸好他不是輔選大將，假設性的問題不需要實際面對。陳以信說，選舉過程中各種意見都會有，黨主席有黨主席的責任，候選人有候選人的責任，黨主席跟候選人一定會肩並肩、共同攜手來打這場選戰，沒有任何人能夠來做這個中間的切割。那當然呢，民進黨、敵對政黨也好，他們都會見縫插針，國民黨必須要來以更加團結的姿態來做面對。陳以信說，對黨主席個人的這一些，不管是聲浪或者是支持或者不支持，這個本來就會起起伏伏，他們在黨中央這麼多年也不是沒有相關的經驗。那對於這一種在過程當中的雜音，或者過程當中的一些意見都誠懇來了解、接受。但也會堅定腳步、抓穩主旋律，將和平繁榮的兩岸和平、台灣安全路線，再透過這次的選舉當中讓全國民眾能夠了解，也提升對國民黨的支持。