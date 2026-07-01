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▲郭台銘（左）多年前邀請老婆曾馨瑩參加粉絲感恩會。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

▲曾馨瑩（右）嫁給郭台銘18年，育有2女1子，夫妻倆鶼鰈情深。（圖／翻攝自HsinYing 曾馨瑩IG＠hsin_ying_tseng）

75歲鴻海集團創辦人郭台銘（郭董）近來傳出和50歲謝姓女球友過從甚密，讓外界高度關注他和曾馨瑩的婚姻現況，回顧過去，兩人結婚18年來給人銀色夫妻的恩愛形象，曾馨瑩曾經透露郭董的浪漫行徑和貼心小舉動，不但會擺好拖鞋等她洗好澡時可以穿，每年生日所送的玫瑰都是不同顏色，相當寵溺。郭台銘多年前舉辦「果凍」（粉絲暱稱）見面會，曾馨瑩罕見分享與郭董的私下互動，她說郭台銘雖然日理萬機，但生活處處有貼心小舉動，例如洗完澡出來，郭董已經把她的拖鞋擺好在浴室門口，也曾經小心翼翼地把鮮花放在口袋，就為了帶回家送她，兩人交往後，每年生日都會收到郭董一束玫瑰，且顏色從來不會重複。曾馨瑩回憶，有一次郭台銘去接她的時候，先是滿臉笑容看著自己，下一秒，突然從背後拿出一朵花送給她，這些相處的小情趣都讓她既感動又驚喜。此外，曾馨瑩說過，如果與郭台銘發生爭執，自己有時會選擇退一步，因為老公很喜歡批閱公文，所以遇到夫妻意見不合或需要表達心裡話時，她會把想說的話寫成信件，將「和好信」直接夾在公文夾裡放在桌上讓他批示，結果郭董真的批了，還用公文的方式回批給她，這也成為兩人理性的溝通方式之一。