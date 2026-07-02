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🟡 本文重點摘要

2026世界盃7/3葡萄牙VS克羅埃西亞

項目 內容 對戰組合 🇵🇹 葡萄牙 vs 克羅埃西亞 🇭🇷 開踢時間 台灣時間2026年7月3日（週五）上午7:00（即美東時間7月2日晚間7:00） 比賽場地 加拿大多倫多 BMO體育場（BMO Field，FIFA賽事期間官方名稱「Toronto Stadium」） 主裁判 賽前公告為準 所屬賽段 32強淘汰賽（Round of 32，Match 83） 晉級路線 本場勝方將在7月6日進入16強，對戰西班牙 vs 奧地利的贏家 葡萄牙小組成績 K組亞軍（1勝2和5積分：1:1平剛果民主共和國、5:0勝烏茲別克、0:0平哥倫比亞） 克羅埃西亞小組成績 L組亞軍（2勝1負6積分：2:4負英格蘭、1:0勝巴拿馬、2:1勝迦納） 轉播資訊 台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看

葡萄牙VS克羅埃西亞焦點戰力分析

▲葡萄牙中場「B費」布魯諾・費爾南德斯（Bruno Fernandes）是球隊進攻組織核心，他與維提尼亞、若昂・內維斯的中場連線將成比賽關鍵。（圖／路透／達志影像）

▲克羅埃西亞隊長莫德里奇（Luka Modrić）迎來個人第5屆世界盃，40歲的他將率領「格子軍團」挑戰葡萄牙。（圖／美聯社／達志影像）

葡萄牙VS克羅埃西亞傷兵情報與預計先發名單

預計先發陣容

▲克羅埃西亞老將佩里西奇（Ivan Perišić）仍是球隊左路重要攻擊點，他的邊路突破與傳中將考驗葡萄牙防線。（圖／路透／達志影像）

葡萄牙vs克羅埃西亞之戰焦點與結果預測

⚽ 賽果預測

▲葡萄牙門將迪奧戈・科斯塔（Diogo Costa）本屆多次完成關鍵撲救，面對克羅埃西亞的淘汰賽韌性，他的穩定性將左右戰局。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃葡萄牙國家隊球員名單（總教練：馬丁內斯 Roberto Martínez）

備注：葡萄牙本屆以已故前鋒**迪奧戈·約塔（Diogo Jota，2025年7月因車禍不幸離世）的名義保留名單中的象徵性席位，全隊以腕帶向他致敬。





位置 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 迪奧戈·科斯塔 Diogo Costa 波爾圖 26 門將 魯伊·席爾瓦 Rui Silva 史波丁 CP 32 門將 若澤·薩 José Sá 狼隊 33 後衛 魯本·迪亞斯 Rúben Dias 曼城 29 後衛 岡薩洛·伊納西奧 Gonçalo Inácio 史波丁 CP 24 後衛 若昂·坎塞洛 João Cancelo 巴塞隆納 32 後衛 努諾·門德斯 Nuno Mendes 巴黎聖日耳曼 23 後衛 迪奧戈·達洛 Diogo Dalot 曼聯 26 後衛 尼爾森·塞梅多 Nélson Semedo 費內巴切 32 後衛 托馬斯·阿勞霍 Tomás Araújo 本菲卡 24 後衛 雷納托·維加 Renato Veiga 比亞雷亞爾 23 中場 維提尼亞 Vitinha 巴黎聖日耳曼 26 中場 若昂·內維斯 João Neves 巴黎聖日耳曼 21 中場 布魯諾·費爾南德斯 Bruno Fernandes 曼聯 31 中場 魯本·內維斯 Rúben Neves 利雅德新月 29 中場 馬修斯·努內斯 Matheus Nunes 曼城 27 中場 薩穆·科斯塔 Samú Costa 馬略卡 23 中場 伯納多·席爾瓦 Bernardo Silva 曼城 31 前鋒 克里斯蒂亞諾·羅納爾多（隊長） Cristiano Ronaldo (C) 利雅德勝利 41 前鋒 弗朗西斯科·特林考 Francisco Trincão 史波丁 CP 26 前鋒 若昂·費利克斯 João Félix 利雅德勝利 26 前鋒 岡薩洛·拉莫斯 Gonçalo Ramos 巴黎聖日耳曼 24 前鋒 佩德羅·內托 Pedro Neto 切爾西 26 前鋒 弗朗西斯科·孔塞桑 Francisco Conceição 尤文圖斯 23 前鋒 拉法埃爾·萊昂 Rafael Leão AC米蘭 27 前鋒 岡薩洛·格德斯 Gonçalo Guedes 皇家社會 29

2026世界盃克羅埃西亞國家隊球員名單（總教練：達利奇 Zlatko Dalić）

位置 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 多米尼克·利瓦科維奇 Dominik Livaković 迪納莫薩格勒布 31 門將 多米尼克·科塔爾斯基 Dominik Kotarski 哥本哈根 26 門將 伊沃爾·潘杜爾 Ivor Pandur 赫爾城 26 後衛 約斯科·古瓦迪奧 Joško Gvardiol 曼城 24 後衛 杜耶·查列塔-卡爾 Duje Ćaleta-Car 皇家社會 29 後衛 約西普·蘇塔洛 Josip Šutalo 阿賈克斯 26 後衛 約西普·史塔尼西奇 Josip Stanišić 拜仁慕尼黑 26 後衛 馬林·彭格拉契奇 Marin Pongračić 佛羅倫提那 28 後衛 馬丁·埃爾利奇 Martin Erlić 米德蘭日德蘭 28 後衛 盧卡·武什科維奇 Luka Vušković 漢堡（熱刺租借） 19 中場 盧卡·莫德里奇（隊長） Luka Modrić (C) AC米蘭 40 中場 馬提歐·科瓦契奇 Mateo Kovačić 曼城 32 中場 馬力歐·帕沙利奇 Mario Pašalić 亞特蘭大 31 中場 尼可拉·夫拉西奇 Nikola Vlašić 都靈 28 中場 盧卡·蘇契奇 Luka Sučić 皇家社會 23 中場 馬丁·巴圖里納 Martin Baturina 柯摩 23 中場 克里斯蒂安·雅基奇 Kristijan Jakić 奧格斯堡 29 中場 佩塔爾·蘇契奇 Petar Sučić 國際米蘭 22 中場 尼可拉·莫羅 Nikola Moro 波隆那 28 中場 托尼·弗魯克 Toni Fruk 里耶卡 24 前鋒 伊凡·佩里西奇 Ivan Perišić PSV恩荷芬 37 前鋒 安德烈·克拉馬利奇 Andrej Kramarić 霍芬海姆 34 前鋒 安特·布迪米爾 Ante Budimir 奧薩蘇納 34 前鋒 馬可·帕沙利奇 Marco Pašalić 奧蘭多城 25 前鋒 佩塔爾·穆薩 Petar Musa 達拉斯FC 28 前鋒 伊果·馬塔諾維奇 Igor Matanović 弗萊堡 22

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2026年FIFA世界盃32強淘汰賽火力全開，由K組亞軍「葡萄牙」迎戰L組亞軍「克羅埃西亞」，在加拿大多倫多BMO體育場展開世界盃史上首次正面對決。41歲的C羅（Cristiano Ronaldo）帶著史上首位「6屆世界盃進球」的空前紀錄，對陣他的宿命對手、40歲的莫德里奇（Luka Modrić），兩位當代最偉大球員之一，極可能在這個舞台進行。葡萄牙小組賽表現不穩（1勝2和），克羅埃西亞則先輸英格蘭再連勝，「淘汰賽專家」克羅埃西亞能否再度上演逆轉神話？《NOWNEWS》以下為讀者整理這場32強焦點對決的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。葡萄牙在主帥羅伯托·馬丁內斯（Roberto Martínez）帶領下，以歐洲區資格賽K組頭名晉級，並以2025年歐洲國家聯賽冠軍身分出征，坐擁FIFA世界排名第5的強大陣容。球隊核心是41歲的隊長C羅（Cristiano Ronaldo），他是男足史上第一位出征六屆世界盃的球員，國際賽事出場226次、進球143球（兩者均為男足史上最多），並在第2輪對烏茲別克攻入兩球，成為的球員。但是，不得不正視的一個關鍵數據是：C羅在世界盃——在淘汰賽的11場世界盃比賽中，他顆粒無收。本場正是他改寫這一紀錄的最佳舞台。小組賽的葡萄牙令球迷憂心忡忡：首輪1比1險平剛果、末輪0比0悶和哥倫比亞，C羅對哥倫比亞整場零射正，引發外界對馬丁內斯戰術及41歲羅納爾多是否仍適合先發的激烈辯論。布魯諾·費爾南德斯（Bruno Fernandes）、維提尼亞（Vitinha）、若昂·內維斯（João Neves）組成的中場絕對具備世界一流水準；拉法埃爾·萊昂（Rafael Leão）、佩德羅·內托（Pedro Neto）、若昂·費利克斯（João Félix）的攻擊線深度充沛。值得一提的是，葡萄牙本屆還以已故前鋒迪奧戈·約塔（Diogo Jota）的名義保留了名單中的一個象徵性席位；約塔是2025年7月在一場車禍中不幸離世的利物浦球員，全隊在訓練與比賽中以腕帶向他致敬。克羅埃西亞在達利奇（Zlatko Dalić）執教下，以L組亞軍晉級，堪稱本屆小組賽最戲劇化的球隊之一：首輪以2：4慘敗英格蘭，隨後以兩場小勝（1：0勝巴拿馬、2：1勝迦納）驚險過關。這正是克羅埃西亞過去十年給人的最深刻印象：跌跌撞撞進入淘汰賽，接著突然化身「淘汰賽魔人」。2018年世界盃靠兩場PK大戰殺入決賽（最終亞軍）、2022年再靠兩場PK晉級四強（最終殿軍）。40歲的隊長莫德里奇本屆迎來他個人的第五屆世界盃，對迦納的比賽更有感情分登場的特殊味道。陣中可依賴的仍是科瓦契奇（Mateo Kovačić）的組織力、佩里西奇（Ivan Perišić）的左路突破、克拉馬利奇（Andrej Kramarić）與布迪米爾（Ante Budimir）的前線雙箭頭。克羅埃西亞在淘汰賽的韌性是無論外界如何看輕他們，都不應忽視的最大變數。目前無重大傷兵或停賽問題，馬丁內斯可動用完整陣容。本場最大懸念是戰術選擇：C羅先發還是板凳，拉莫斯（Gonçalo Ramos）是否取代他出任先發中鋒，以及費利克斯、萊昂、佩德羅·內托三人誰能搭上先發班車。小組賽過後無重大傷兵回報，主力球員全員可用。唯獨體能管理是關鍵，特別是莫德里奇與佩里西奇的年齡管理將影響延長賽的場面。迪奧戈·科斯塔（Costa）；坎塞洛（Cancelo）、魯本·迪亞斯（R. Dias）、雷納托·維加（Veiga）、努諾·門德斯（Mendes）；若昂·內維斯（Neves）、維提尼亞（Vitinha）、布魯諾·費爾南德斯（B. Fernandes）；佩德羅·內托（Neto）、C羅（Ronaldo，隊長）、若昂·費利克斯（Félix）利瓦科維奇（Livaković）；史塔尼西奇（Stanišić）、蘇塔洛（Šutalo）、彭格拉契奇（Pongračić）、佩里西奇（Perišić）；莫德里奇（Modrić，隊長）、科瓦契奇（Kovačić）；佩塔爾·蘇契奇（P. Sučić）、夫拉西奇（Vlašić）、巴圖里納（Baturina）；布迪米爾（Budimir）這是兩位大時代球王在世界盃舞台上極可能最後一次正面對決。C羅（41歲）擁有143顆國際進球、226場出場，是男足史上任何紀錄最多的球員；莫德里奇（40歲）是2018年世界盃金球獎得主、連續兩屆世界盃帶克羅埃西亞打進四強。兩人都是2024年歐洲年度最佳球員的現役傳奇，也都面對同一個問題：年齡。C羅對哥倫比亞的無聲表現、莫德里奇對英格蘭時被橫掃的狼狽，讓外界都在猜測這個淘汰賽是否就是謝幕場。這是本場最大的個人懸念：C羅在世界盃淘汰賽的，這個令人難以置信的空白在他職業生涯所有輝煌成就中顯得格外刺眼。若他能在本場打破零蛋，將是一個情感層面無比震撼的世界盃時刻；反之，馬丁內斯是否敢在淘汰賽讓更年輕的岡薩洛·拉莫斯先發，也將成為全世界觀察的焦點。葡萄牙在小組賽兩度未能進球（對剛果、對哥倫比亞各0比0），攻勢之鈍令人憂心；而克羅埃西亞雖然首輪慘敗給英格蘭，但卻有恐怖的淘汰賽能力：2018、2022年兩屆的PK大戰神話令對手聞風喪膽。兩隊在歐洲國家聯賽（2020、2024兩屆）各有勝負，最近一次交手是2024年6月友誼賽中克羅埃西亞在里斯本以2：1爆冷取勝，說明葡萄牙絕不能掉以輕心。專家分析：運彩市場看好葡萄牙，反映葡萄牙在整體陣容深度、中場豐富度與個人技術上的優勢。然而，克羅埃西亞的淘汰賽韌性是難以量化的隱形加成，他們習慣把比賽拖入低節奏、讓對手難以發揮，一旦進入延長賽或PK大戰，克羅埃西亞的勝算不亞於任何球隊，預計葡萄牙有能力在正規時間憑藉中場優勢取得進球，但若他們無法及早擴大比分，克羅埃西亞的抗壓力將讓比賽懸念延續至最後一刻。