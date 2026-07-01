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民進黨大老、前台糖董事長吳乃仁因積欠台糖求償款約1.74億元，日前遭台中地院裁定管收。不過，台中高分院審理抗告期間，因台糖代理人當庭表示，吳乃仁已表明願意協商，雙方將於7月20日前進行協商，因此撤回管收聲請。台中地院隨後依法於6月22日釋放吳乃仁，結束為期12天的管收。台中地院表示，台糖公司依《強制執行法》規定，聲請對吳乃仁實施管收，法院於6月11日訊問後，認定聲請有理由，當日裁定准予管收，並將吳解送至台中看守所附設管收所。吳乃仁隨後提起抗告，案件由台灣高等法院台中分院審理。高院於6月22日開庭訊問時，台糖具特別授權的訴訟代理人表示，因吳乃仁願意與台糖進行協商，雙方預定於7月20日前洽談，因此決定撤回管收聲請。台中地院接獲高院通知後，確認債權人已撤回聲請，依法辦理釋放程序，吳乃仁當天下午獲釋，前後遭管收12天。全案源於台糖向吳乃仁追討售地弊案衍生的鉅額賠償金。法院資料顯示，截至2025年4月底，台糖已受償約3976萬元，尚有約1億7397萬元未獲清償。法院認為，對吳乃仁名下財產的強制執行已不足清償債務，且無法查得其他可供執行財產。此外，法院審酌台糖提出的資料，包括吳乃仁出入高檔餐廳、搭乘高價名車等新聞報導，認定其生活水準逾一般人通常程度，卻長期未履行清償義務，也未依規定據實申報財產狀況，因此裁准管收。台中地院指出，後續仍須視台糖與吳乃仁協商結果及債權人後續主張，再由承辦法官依法處理。