ChatGPT新功能曝光！OpenAI宣布自6月30日起開放ChatGPT Plus用戶的「個人理財」功能，這項功能原先僅限ChatGPT Pro 使用者，可以連結金融帳戶，查看資金流向，並根據他們選擇的資訊提出問題，但目前仍僅限美國地區可使用。

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根據科技媒體9to5mac報導，OpenAI 宣布旗下 ChatGPT 的「個人理財」功能即日起正式對美國的 ChatGPT Plus 訂閱用戶開放。這意味著該功能已從原本每月 100 美元的高階 Pro 方案，進一步下放到每月 20 美元的方案。

OpenAI先前首度發表該功能時曾表示，已向部分訂閱用戶陸續推送這一功能，升級版的個人理財體驗，最大的特色在於允許用戶將 ChatGPT 直接連結至個人的真實金融帳戶。

OpenAI 先前在發表預覽版時表示，「我們正針對美國的 Pro 用戶推出全新個人理財體驗的預覽版。現在，使用者可以安全地連結金融帳戶，透過儀表板一目了然資金流向，並能以自身的財務狀況為背景向 ChatGPT 進行提問，同時保有對數據的絕對掌控權。」

OpenAI 指出，初期採取限量開放政策，目的在從實際使用中學習、改善使用者體驗，並謹慎擴大服務範圍。

OpenAI 提到，ChatGPT 訂閱用戶，可點擊 ChatGPT 側邊欄的「Finances（理財）」並選擇「開始使用（Get started）」。或者，在任何對話框中直接輸入 @Finances, connect my accounts（@理財，連結我的帳戶）來啟動功能。

ChatGPT 將呈現一個專屬的個人理財儀表板，即時顯示各項數據，包含：消費支出狀況訂閱服務費用即將到來的應付帳款、投資組合表現

針對外界最關心的資安問題，OpenAI 強調，財務數據可隨時刪除。用戶能透過設定，自主決定是否將理財資訊從 ChatGPT 的「記憶（Memory）」功能中抹除。官方也承諾，使用者在 ChatGPT 進行的其他私密對話（Private chats），絕不會調用或接觸到這些個人理財數據。

該功能在上個月底首度推出時，僅限於每月收費 100 美元的 ChatGPT Pro 用戶獨享，當時每月 20 美元的 ChatGPT Plus 方案尚不支援。而根據最新進度，這項理財助手功能現已正式放寬限制，讓更多 Plus 用戶也能同步體驗。

此外，這項功能目前僅限美國地區使用，因此系統將引導用戶透過金融科技平台 Plaid 完成帳戶連結，OpenAI 也透露，未來將進一步支援 Intuit 系統。用戶完成身分驗證後，ChatGPT 便會開始同步並為數據進行分類，整個過程預計需要幾分鐘的時間。

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顏得智編輯記者

曾在兩家網路媒體擔任新聞編輯，媒體從業經驗約7年，現任職於《NOWNEWS今日新聞》新聞一部國際中心。主要撰寫國際政治、國際財經、國際社會現象相關新聞。
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