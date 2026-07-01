我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界盃32強淘汰賽前夕，首度參賽的非洲島國維德角將迎來巨大挑戰，對手是由梅西（Lionel Messi）領軍的衛冕軍阿根廷隊。儘管實力懸殊，維德角總統內維斯（José Maria Neves）受訪時卻展現強大自信，大膽預言球隊將以1：0擊敗奪冠大熱門阿根廷，順利晉級16強。「我認為維得角能以1：0戰勝阿根廷。」內維斯說道，「我們上場就是為了贏。當外界對一支球隊期待很低，而這支球隊自身又充滿求勝慾望時，奇蹟就有可能發生。」內維斯還表示，積極進取的態度可能讓他們創造冷門：「像維德角這樣的小國，就應該不斷努力去創造驚喜。對於戰勝阿根廷，我們有百分之百的信心。」維德角本屆賽事表現令人驚豔，小組賽接連逼平傳統勁旅西班牙與烏拉圭，最後一輪戰平沙烏地阿拉伯，成功以不敗之姿突圍。反觀阿根廷狀態正值巔峰，小組賽3戰全勝，梅西更包辦了全隊8個進球中的6球。面對如此強敵，內維斯將這場對決視為「宿命」：「我們來到世界盃就是為了書寫自己的命運，而這個命運就是去挑戰冠軍。我們將以同樣的決心與鬥志面對阿根廷與梅西。」這場宛如「大衛挑戰歌利亞」的對決，已成為淘汰賽最大看點。除了總統的霸氣宣言，維德角主帥布比斯塔（Bubista）的故事同樣激勵人心。本名佩德羅萊昂布里托（Pedro Leao Brito）的布比斯塔出生於博阿維斯塔島（Boavista），小時候家境貧困，只能把母親用舊襪子縫製的布包當作足球踢，並偷偷溜進別人家看黑白電視轉播的1982年世界盃。從踢「襪子球」的少年到國家隊隊長，如今更帶領人口僅50萬的祖國殺入世界盃淘汰賽，擠下由名帥貝爾薩（Marcelo Bielsa）執教的烏拉圭隊。對於即將交手阿根廷，布比斯塔不避諱雙方實力差距，但他坦然表示：「能對陣阿根廷是一種驕傲，我們知道他們擁有世界上最好的球員。但足球場上沒有『不可能』，我們會帶著責任感去拚。」布比斯塔強調，維德角的晉級不僅是足球的勝利，更是文化與音樂的勝利，他們渴望向全世界展示維德角的一切。